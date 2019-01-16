Американский "шпион" как заложник?

Почему ФСБ схватило американца Пола Уимана? Чтобы обменять на Марию Бутину? Почему Россия срывает договоренности с Украиной по обмену пленными? И другие вопросы зарубежных корреспоендентов министру иностранных дел РФ. Удволетворительны ли ответы? Участвуют эксперты Виктор Мироненко и Юрий Федоров и журналисты Роман Цимбалюк (Россия) и Антон Алексеев (Эстония). Ведущая Елена Рыковцева