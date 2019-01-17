HRW: власти России в 2018 продолжили наступление на права человека

Власти России в 2018 году продолжали подавлять политическую оппозицию и своих критиков. На выборах президента России, в которых победил Владимир Путин, не было реальной конкуренции. Критические голоса в Интернете сталкивались с репрессиями, в частности посредством законодательства об экстремизме. Продолжались задержания участников акций протеста, причём Европейский суд по правам человека признал незаконным ряд задержаний Алексея Навального. Кремль не помешао властям Чечни преследовать правозащитников. Декриминализация домашнего насилия привела создала дополнительные угрозы для жизнь. Власти были вынуждены признать факт пыток в колониях после появления видеозаписи издевательства над заключенным.

На эти тенденции и события в сфере прав человека в России обращает внимание международная правозащитная организация Human Rights Watch в своём докладе о правах человека в мире в 2018 году.

В докладе также отмечено, что российские власти продолжают "полномасштабную кампанию очернения" в отношении неправительственных организаций, включённых в список так называемых иностранных агентов. Отмечено и включение в этот список ряда журналистских организаций, в том числе Радио Свободная Европа/Радио Свобода и "Голоса Америки".

Особое внимание уделено подавлению свободы слова в СМИ и Интернете - отмечаются, в том числе, попытки заблокировать мессенджер Telegram и штраф в 22 миллиона рублей, наложенный на журнал The New Times.

В докладе говорится о ситуации в Чечне, в том числе о деле Оюба Титиева и преследованиях ЛГБТ.

Отмечено усиление репрессий властей в отношении запрещённых в России "Свидетей Иеговы" - по данным правозащитников, 25 последователей этой религиозной организации находятся в России в СИЗО.

Отмечены продолжающиеся репрессии в аннексированном Крыму, прежде всего по отношению к крымским татарам, безнаказанность нарушений прав человека со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, а также участие России в военной кампании в Сирии, в результате которой гибли мирные жители.

Правозащитники критикуют власти Украины за, как сказано в докладе, шаги по дальнейшему ограничению свободы слова и собраний. Кроме того, отмечена безнаказанность действий радикальных активистов, применявших насилие в отношении ЛГБТ, этнических меньшинств и журналистов на Украине. В докладе говорится о медленном прогрессе в расследовании таких преступлений, как массовые убийства участников Майдана в 2014 году, гибель людей в Одессе 2 мая 2014 года, убийства активистов, в том числе Катерины Гандзюк. В то же время, отмечено создание Антикоррупционного суда как потенциально эффективной меры борьбы с коррупцией.

В докладе среди прочих случаев нарушения прав человека в мире отмечены убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, продолжающийся конфликт в Сирии, преследование уйгурского меньшинства в Китае, репрессии в отношении оппозиции в Венесуэле. Выражена тревога по поводу ситуации с правами человека в таких странах ЕС, как Венгрия и Польша, а также в США - правозащитники обвиняют президента Дональда Трампа в "запугивании" избирателей угрозой наплыва мигрантов.

При этом наиболее важной новостью за 2018 год является усилившееся во многих странах сопротивление тем, кто подавляет устои демократии и права человека, считает Human Rights Watch, в том числе автократическим режимам и правым популистам в демократических странах.

Как отметил глава организации Кеннет Рот, "те же самые популисты, распространяющие ненависть и нетерпимость, стимулируют сопротивление".