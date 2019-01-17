В Тольятти педагога отстранили от работы за пощечины ученице

В Тольятти отстранили от работы учительницу биологии школы № 93 после появления в интернете видео, на котором она бьет по лицу ученицу пятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Поведение педагога обсудили на экстренном совещании в администрации города и признали его недопустимым.

Ранее в соцсетях распространилась снятая одноклассниками девочки видеозапись, на которой учительница избивает рисовавшую в тетради школьницу по щекам, чтобы та "вела себя как девочка-ученица". Дети и родители рассказали, что это не единичный случай.

Следственный комитет уже начал проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка не только действиям учителя, но и руководства школы, а также должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении Следственного комитета России.