В Казахстане осудили обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

В Казахстане двое обвиняемых в убийстве известного фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет лишения свободы. Им также были предъявлены обвинения в разбое и краже, сообщает Радио Азаттык

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице Алма-Аты от ножевого ранения 19 июля 2018 года. По версии следствия, он умер от потери крови после потасовки с грабителями, которые пытались украсть зеркала с машины спортсмена. Вскоре правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых и их сообщницу, которую сегодня осудили на четыре года.

Мать Дениса Тена в ходе судебного разбирательства заявляла, что считает убийство своего сына заказным. Она утверждала, что на 19 июля у Тена была назначена встреча с инвесторами из Чехии по строительству катков в Казахстане, но он изменил свои планы после звонка бывшего одноклассника, который владеет рестораном и упорно добивался встречи с фигуристом.