В Гане убит сотрудничавший с Би-би-си журналист-расследователь. Его расследование помогло раскрыть коррупционный скандал в местном футболе, приведший к отставке главы футбольной федерации и роспуску федерации. Работавший под прикрытием журналист Ахмед Хуссейн-Суале был застрелен в столице страны Аккре в ночь на пятницу, сообщает сайт местного Третьего канала телевидения.

Журналист был застрелен двумя проезжавшими мотоциклистами, когда ехал домой, сообщает телеканал. Ему дважды выстрелили в грудь и один раз в шею через стекло автомобиля. Перед смертью разобраться с ним в телеэфире публично призывал член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг, сообщает канал. "Если вы увидите его где-то — сломайте ему уши. Я говорю вам, бейте его. Чтобы не случилось, за это заплачу я. Он плохой мальчик", — цитирует парламентария Третий канал. При этих словах в эфире были показаны фотографии журналиста.

Своим заявлением Агьяпонг отреагировал на показ на Би-би-си фильма, где использовалась работа Хуссейна-Суале. В фильме рассказывалось, как чиновники Футбольной ассоциации Ганы, включая ее президента Квеси Найантакии, брали взятки. Найантакии был заснят в номере отеля, где он получил взятку в размере 65 тысяч долларов.

Коррупционный скандал, коснувшийся многих футбольных чиновников и судей, привёл к отставке Найантакии, его пожизненной диквалификации, и попытке правительства распустить футбольную федерацию.

Нападения на журналистов достаточно редки в Гане, отмечает Би-би-си. До убийства Хуссейна-Суале последнее убийство журналиста в стране произошло в 2015 году. Глава государственной Комиссии по медиа Ганы призвал не переносить вину за нападение на журналиста на Кеннеди, заявив, что нельзя осуждать человека за показ чужих фотографий, и нужно помнить об обстоятельствах, приведших депутата к такому шагу.