Facebook удалил аккаунты, которые скрывали связь с агентством Sputnik

Корпорация Facebook 17 января удалила около 300 аккаунтов, которые публиковали ссылки на публикации российского государственного агентства "Россия сегодня", в первую очередь онлайн-агентства Sputnik.

Объясняя своё решение, корпорация отметила, что речь идёт о различных тематических группах - от политических до посвящённых кулинарии - которые, однако, были объединены тем, что публиковали контент Sputnik, а ведущие групп, которые были зарегистрированы в различных странах бывшего СССР, были связаны с этим агентством.

По мнению Facebook, это представляет собой "скоординированное неаутентичное поведение" - иными словами, группы распространяли контент "России сегодня", но при этом формально не заявляли о своей связи с агентством. Специалисты Facebook, однако, выяснили, что такая связь существовала - "несмотря на указанные не соответствующие действительности данные, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками Sputnik".

Удалённые страницы обращались к аудитории более 10 стран бывшего СССР. Интересно, что среди этих стран не упоминается Украина. Некоторые из них имели десятки тысяч подписчиков. Зачастую СМИ, входящие в "Россиию сегодня", были единственными, на которые ссылались в этих группах. Отмечается, что публиковались ссылки на материалы, направленные против НАТО, а также протестного и антикоррупционного движения в России. Публиковались ссылки не только на сайты "Россия сегодня", но и картинки и мемы.

Исследователи Atlantic Concil приводят ряд примеров таких групп - это, в частности, Latvia Travel, ориентированная на пользователей из стран Балтии, "Лидер нации Эмомали Рахмон" (для пользователей из Таджикистана), "Казах в моде при любой погоде".

Руководитель Sputnik в Латвии Валентин Роженцов подтвердил, что рядом фейсбук-групп действительно управляли сотрудники Sputnik. Он назвал это нормальной стратегией продвижения контента. Сама корпорация "Россия сегодня" не комментировала случившееся.

По данным Atlantic Council, всего удалённые группы имели более 850 тысяч подписчиков, в то время как официальные страницы агентства Sputnik в соответствующих странах имеют менее 500 тысяч подписчиков.