Умер кинодокументалист Борис Соколов

Советский кинодокументалист Борис Соколов умер в Москве на девяносто девятом году жизни, сообщил Союз журналистов Москвы. Он снимал подписание акта о капитуляции немецких войск в 1945 году, работал фронтовым кинооператором во вторую мировую войну, снимал проправительственные сюжеты в киножурнале "Советская Литва" и для Центрального советского телевидения.

В ходе войны Соколов снимал хронику боевых действий 1-го Белорусского фронта, наступлений советских войск на Висле и на Берлин. После капитуляции немецких войск снимал боевые действия на Дальнем Востоке.

Соколов был последним остававшимся в живых фронтовым оператором, снимавшим боевые действия на восточном фронте второй мировой, заявили в Союзе журналистов Москвы.