РФ в 2017 году выделила более 1 млрд долларов зарубежным странам

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на этой неделе стал первым зарубежным лидером, посетившим в 2019 году Москву и встретившимся с президентом России Владимиром Путиным. Перед поездкой он заявил в интервью РИА Новости, что намерен обсудить, помимо прочего, и вопрос получения от России кредитов. Точную сумму он назвать отказался: "Я не могу сказать, что хотим столько-то или столько-то. Но мы хотим, чтобы российские компании участвовали в нашей экономике по принципу получения взаимной выгоды". "Сейчас нам нужно, чтобы Российская Федерация помогла росту нашей экономики, чтобы у нас были средства покупать, что мы хотим, у России" - сказал зимбабвийский лидер, совсем недавно сменивший на посту правившего с 1980 года Роберта Мугабе.
Зимбабве - отнюдь не единственная страна, рассчитывающая и получающая кредиты от Москвы. "Настоящее время" публикует данные о крупнейших должниках России за последние годы.
Так, с 2006 года, по подсчётам Reuters, Россия предоставила Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов, которые Венесуэла частично погасила поставками нефти. В ходе недавнего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро были согласованы российские инвестиции на сумму $5 млрд в нефтяную отрасль, более миллиарда в производства добывающей отрасли, 600 тысяч тонн зерна.
Также сообщалось, что Россия выделит 642 миллиона рублей на реставрацию золотого купола Капитолия в столице Кубы Гаване.
В ноябре прошлого года в мониторинге экономической ситуации, который ежемесячно готовят эксперты Института экономической политики Гайдара и РАНХиГС, вышла статья "Россия как международный донор в 2017 году". Из этого документа следует, что в 2017 году Россия выделила третьим странам $1,194 млрд. - примерно треть от этой суммы составляют прощённые долги, а две трети - кредиты.
Так, в 2017 году Россия списала долг Киргизии размером в $240 млн (16 млрд рублей).
43 страны получили в 2017 году гфинансовую помощь от России на общую сумму $734 млн.
- Куба – $353,8 млн. Это три месяца пенсии для всех пенсионеров Омской области - отмечает "Настоящее время".
- Киргизия – $129,8 млн.
- КНДР – $57,7 млн.
- Сирия – $20,5 млн.
- Таджикистан – $16 млн.
- Никарагуа - $14 млн.
- Российские деньги получили даже на тихоокеанских островах Кирибати ($0,01 млн) и в африканской Бурунди ($0,04 млн).
- Получатели российских кредитов, как правило, на международной арене поддерживают позицию Москвы, в частности, голосуя против проектов резолюций с осуждением аннексии Крыма. Как ни удивительно, однако, из официальной статистики следует, что пять миллионов долларов достались и Украине.
- В 2013 году, перед Майданом, Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о выделении Украине кредита в 3 миллиарда долларов. Сейчас Украина отказывается возвращать эти деньги, заявляя, что бывший президент взял кредит под давлением. Дело рассматривает суд в Лондоне.
- Бывший Советский Союз щедро кредитовал дружественные ему режимы в Азии, Африке и Латинской Америке. Большая часть этих кредитов была впоследствии списана.
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