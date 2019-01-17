РФ в 2017 году выделила более 1 млрд долларов зарубежным странам

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на этой неделе стал первым зарубежным лидером, посетившим в 2019 году Москву и встретившимся с президентом России Владимиром Путиным. Перед поездкой он заявил в интервью РИА Новости, что намерен обсудить, помимо прочего, и вопрос получения от России кредитов. Точную сумму он назвать отказался: "Я не могу сказать, что хотим столько-то или столько-то. Но мы хотим, чтобы российские компании участвовали в нашей экономике по принципу получения взаимной выгоды". "Сейчас нам нужно, чтобы Российская Федерация помогла росту нашей экономики, чтобы у нас были средства покупать, что мы хотим, у России" - сказал зимбабвийский лидер, совсем недавно сменивший на посту правившего с 1980 года Роберта Мугабе.

Зимбабве - отнюдь не единственная страна, рассчитывающая и получающая кредиты от Москвы. "Настоящее время" публикует данные о крупнейших должниках России за последние годы.

Так, с 2006 года, по подсчётам Reuters, Россия предоставила Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов, которые Венесуэла частично погасила поставками нефти. В ходе недавнего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро были согласованы российские инвестиции на сумму $5 млрд в нефтяную отрасль, более миллиарда в производства добывающей отрасли, 600 тысяч тонн зерна.

Также сообщалось, что Россия выделит 642 миллиона рублей на реставрацию золотого купола Капитолия в столице Кубы Гаване.

В ноябре прошлого года в мониторинге экономической ситуации, который ежемесячно готовят эксперты Института экономической политики Гайдара и РАНХиГС, вышла статья "Россия как международный донор в 2017 году". Из этого документа следует, что в 2017 году Россия выделила третьим странам $1,194 млрд. - примерно треть от этой суммы составляют прощённые долги, а две трети - кредиты.

Так, в 2017 году Россия списала долг Киргизии размером в $240 млн (16 млрд рублей).

43 страны получили в 2017 году гфинансовую помощь от России на общую сумму $734 млн.