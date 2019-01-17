Обвиняемого по делу "Сети" Шишкина приговорили к 3,5 года колонии

Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе.

Ранее Шишкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Дело рассматривали в особом порядке.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Санкт-Петербурге – ещё двоих. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть" для совершения терактов к выборам президента России и чемпионату мира по футболу.

Арестованные активисты неоднократно сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний. Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках. Родственники обвиняемых настаивают, что дело сфабриковано при участии сотрудников правоохранительных органов.