Обвиняемого по делу "Сети" Шишкина приговорили к 3,5 года колонии

Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе.
Ранее Шишкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Дело рассматривали в особом порядке.
Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Санкт-Петербурге – ещё двоих. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть" для совершения терактов к выборам президента России и чемпионату мира по футболу.
Арестованные активисты неоднократно сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний. Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках. Родственники обвиняемых настаивают, что дело сфабриковано при участии сотрудников правоохранительных органов.
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