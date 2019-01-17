Рада одобрила правила перехода общин из одной церкви в другую

Верховная рада Украины приняла в четверг поправки к закону "О свободе совести и религиозных организациях", которые упорядочивают процесс перехода общин верующих из одной религиозной организации в другую.

За поправки голосовали 229 депутатов при необходимом большинстве в 226.

Документ предусматривает, что члены общины верующих имеют право на коллективном собрании принять решение перейти из одной религиозной юрисдикции в другую. Для этого необходимы голоса двух третей членов общины. При этом храмы и другое имущество останутся в собственности общины. Несогласные с решением большинства могут основать новую общину, которая останется в прежней юрисдикции.

Законопроект принят вскоре после провозглашения автокефалии недавно созданной Православной церкви Украины, которая 6 января получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата.

На Украине продолжает действовать и Украинская православная церковь (Московского патриархата), которая не присоединилась к ПЦУ и не признаёт её в качестве канонической церкви. В УПЦ (МП) подвергли законопроект критике, заявив, что он позволит сторонникам новой церкви осуществлять "рейдерские захваты" храмов. Об опасности таких захватов раньше говорил МИД России и российские политики. Авторы законопроекта указывают на то, что решение о судьбе общин и храмов будут принимать сами верующие, а не сторонние люди или органы власти.

УПЦ (МП), которая, согласно недавно принятому закону, должна сменить название на "Русская православная церковь в Украине", на данный момент остаётся крупнейшей по числу приходов религиозной организацией на Украине – их более 12 тысяч. Сообщается, что за месяц прихожане около 80 из них решили перейти в ПЦУ.