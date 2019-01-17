WSJ: экс-адвокат Трампа заплатил за фальсификацию опросов

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заплатил не менее12 тысяч долларов программисту за фальсификацию онлайн-опросов в пользу Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Газета рассказывает о двух опросах. Первый – о бизнес-лидерах – проводился в 2014 году. Второй – о кандидатах в президенты от Республиканской партии – в 2015. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения. Из первого опроса его имя удалили. The Wall Street Journal полагает, что это факт доказывает накрутку голосов в пользу президента.

Издание уточняет, что Коэн изначально обещал заплатить программисту 50 тысяч долларов.

Комментируя сообщение The Wall Street Journal, бывший адвокат президента написал в твиттере, что действовал по указанию Трампа. И выразил сожаление о своей преданности человеку, который, по его словам, не заслуживал доверия.

Дональд Трамп информацию The Wall Street Journal пока не прокомментировал.