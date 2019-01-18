Районный суд в Грозном обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать жителям Чечни 9 миллиардов рублей долгов за газ.

С требованием в суд обратилась прокуратура. Там считают, что задолженность является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения.

С ноября 2017 года в Грозном проводились отключения газа из-за долгов жителей. В октябре 2018 года Рамзан Кадыров уволил четырех префектов города, которые не смогли собрать задолженности за коммунальные услуги.

Большая часть населения столицы Чечни имеет задолженность по оплате коммунальных услуг. За электричество, по оценкам мэрии, не платит треть горожан. Сотрудники "Чеченэнерго" регулярно проводят рейды, только за две недели ноября 2018 года они взыскали с местных жителей 39 миллионов рублей, сообщает "Кавказский узел". В январе жители Грозного, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. ​

80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".