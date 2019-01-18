На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Самолеты пропали с радаров во время полетов. Один Су-34 после столкновения упал в море. Судьба второго — неизвестна.

Источник агентства "Интерфакс" подтверждает исчезновение двух из семи летевших истребителей с радаров, по его данным, пилотам удалось катапультироваться. Пилоты, по предварительным данным, живы.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Принят на вооружении в 2014 году. По подсчётам Центра анализа стратегий и технологий, в 2018 году в российскую армию были поставлены 12 истребителей такого типа. По состоянию на начало года всего было построено 126 таких истребителей, включая семь опытных и предсерийных образцов.

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