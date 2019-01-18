Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы четырёх крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности самостоятельно выбирать охрану. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В письме руководителей ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти", СИБУРа и "Татнефти" говорится, чтоРосгвардия начала поручать нефтяным компаниям привести охрану своих объектов в соответствие с постановлением правительства. По словам источников издания, фактически это означает замену охранной организации. Таким образом, ведомство хочет монополизировать услуги охраны и поднять цены, считают собеседники газеты.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что проблема надуманная. Он отрицал рост числа предписаний, запрещающих деятельность частных охранных предприятий (ЧОПов). Тем не менее признал, что услуги Росгвардии стоят дороже "за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма".

Росгвардия, которую возглавляет бывший руководитель службы безопасности президента Виктор Золотов, получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью с момента создания – в 2016 году. В частности, по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.

Структуры, охраняющие объекты ТЭКа, имеют многомиллиардные обороты. Так, по данным "Коммерсанта", предприятие, которое оказывает соответствующие услуги министерству энергетики, заработало в 2017 году почти шесть с половиной миллиардов рублей.