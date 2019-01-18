Адвокат: задержание Насти Рыбки – международный скандал

Адвокат гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, назвал её задержание в московском аэропорту крупным международным скандалом.

В интервью Радио Свобода Дмитрий Зацаринский подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов насильно перенесли Вашукевич из транзитной зоны, в которой она находилась, на территорию России. По мнению адвоката, тем самым они превысили свои должностные полномочия.

Вашукевич, прилетевшая рейсом из Бангкока, должна была пересесть на самолет до Минска. На видеозаписи ее задержания видно, как гражданку Белоруссии пытаются усадить на кресло-каталку.

Вашукевич подозревают в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц. По словам адвоката, две гражданки России написали заявления на нее и тренера по "личностному развитию" Александра Кириллова. Само преступление, по предварительным данным, было совершено на территории России. Других подробностей Зацаринский не назвал и пообещал сообщить их позже, когда у него будет больше информации.

В посольстве Белоруссии в пятницу заявили агентству "Интерфакс", что изучают информацию о задержании Вашукевич.