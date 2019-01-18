Компании "Яндекс" и Mail.ru поддержали законопроект о "суверенном интернете", внесённый в Госдуму в середине декабря.
В ходе расширенного заседания парламента, посвященного новой инициативе депутатов, вице-президент и технический директор Mail.ru Владимир Габриелян заявил, что "если все угрозы, против которых направлен закон, реализуются, первыми от этого пострадают интернет-компании", если же предлагаемые проектом меры не пригодятся, само "их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно".
Директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов в свою очередь заявил, что законопроект "вовремя направлен на защиту российского сегмента сети".
При этом оба представителя крупнейших российских интернет-компаний отметили, что инициатива нуждается в доработке – в частности, Габрелян считает, что часть документа, касающаяся маршрутизации трафика, должна применяться только в чрезвычайных обстоятельствах. Каких именно – он не уточнил.
- Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета внесли в Госдуму член Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас и депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Документ предполагает создании системы, которая должна позволить российскому интернету существовать отдельно от мирового и одновременно позволить властям контролировать содержание распространяемой в России информации. В случае принятия законопроекта будет организован контроль за соблюдением правил маршрутизации интернет-трафика и минимизирована возможность передачи за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи между собой. А в случае "внешних угроз" предполагается введение централизованного управления российским интернетом. Авторы закона утверждают, что учитывали якобы "агрессивный характер" новой стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре прошлого года.
- В среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Луговой заявил, что законопроект не призван сделать "свой Интернет", а призван "создать замещающую инфраструктуру, которая будет задействована в случае, если Россию отрежут от глобальной сети". В свою очередь глава комитета Леонид Левин подчеркнул, что "международная напряженность нарастает, и государство обязано реализовывать меры по защите от внешних воздействий".
- Законопроект поддержали представители Роскомнадзора, Федерального агентства "Россвязь" и Федеральной службы охраны. Многие эксперты считают, что это является знаком того, что политическое решение проголосовать за документ уже принято, а официально его могут оформить этой весной.
- Раскритиковала же проект рабочая группа экспертов при правительстве России. В отзыве, подготовленном специалистами группы "Связь и IT", говорится, что на реализацию закона о "суверенном интернете" понадобятся значительные бюджетные средства. По расчётам группы, единовременные траты на исследования и опытно-конструкторские работы составят около 25 миллиардов рублей. Также законопроект создаст проблемы для операторов связи – на компенсации для них понадобится 134 миллиарда рублей в год. При этом авторы законопроекта утверждают, что существенных средств на его реализацию не понадобится.
- Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов отметил, что критических замечаний к тексту законопроекта очень много, и что официальный отзыв правительства ещё не утвержден. Однако "концептуально" его ведомство инициативу поддерживает.
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