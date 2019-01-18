Компании "Яндекс" и Mail.ru поддержали законопроект о "суверенном интернете", внесённый в Госдуму в середине декабря.

В ходе расширенного заседания парламента, посвященного новой инициативе депутатов, вице-президент и технический директор Mail.ru Владимир Габриелян заявил, что "если все угрозы, против которых направлен закон, реализуются, первыми от этого пострадают интернет-компании", если же предлагаемые проектом меры не пригодятся, само "их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно".

Директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов в свою очередь заявил, что законопроект "вовремя направлен на защиту российского сегмента сети".

При этом оба представителя крупнейших российских интернет-компаний отметили, что инициатива нуждается в доработке – в частности, Габрелян считает, что часть документа, касающаяся маршрутизации трафика, должна применяться только в чрезвычайных обстоятельствах. Каких именно – он не уточнил.