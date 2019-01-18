Глава "Почты России" купил квартиру, цена которой в сто раз выше его дохода

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов купил апартаменты в Москве стоимостью около миллиарда рублей, утверждает издание The Insider. Это в сто раз больше его дохода за 2017 год, и больше дохода всей госкомпании за тот же год.

По информации "Почты России", её фактическая чистая прибыль составила тогда 758 миллионов рублей. Тогда же Подгузов последний раз публиковал свою декларацию, и его годовой доход составил 8 миллионов 860 тысяч рублей. Недвижимость он приобрёл в том же году.

Апартаменты Подгузова, как выяснил The Insider, находятся в жилом комплексе "Knightsbridge Private Park" на улице Ефремова. Застройщик рекламирует его как "квартал класса de luxe" и "район Лондона в центре Москвы". В частном парке на территории трёх гектаров располагаются четыре особняка, а также инфраструктура "премиального уровня". Подгузов купил квартиру в так называемом "особняке Тюдоров".

Общественные зоны в жилом квартале оформил Дэвид Линли, племянник королевы Великобритании и глава компании LINLEY.

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в "Knightsbridge Private Park" достигает 2 миллионов 612 тысячей руб. Площадь жилья Подгузова, согласно выписке из Росреестра - 386 квадратных метра.

При этом последние 6 лет Николай Подгузов находится на госслужбе - он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства России и заместителем министра экономики.

Согласно отчёту "Почты России", средняя месячная зарплата сотрудников госкомпании по стране в первом полугодии 2018 года составляла менее 24 тысяч рублей.