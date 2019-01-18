Патриарху Кириллу дали звание профессора за "популяризацию науки"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук. Об этом сообщает Интерфакс.

В РАН патриарха назвали "большим популяризатором науки", а также другом учёных Сергея Капицы и Юрия Осипова. Последний возглавлял Академию наук с 1991 по 2013 год.

Пресс-секретарь РАН Светлана Попова, комментируя решение академии, отметила, что "теория относительности говорит о гениальности создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет".

Церемония присуждения звания состоится на одном из заседаний президиума РАН. Тогда же звание почётного профессора получит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.