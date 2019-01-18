Патриарху Кириллу дали звание профессора за "популяризацию науки"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук. Об этом сообщает Интерфакс.
В РАН патриарха назвали "большим популяризатором науки", а также другом учёных Сергея Капицы и Юрия Осипова. Последний возглавлял Академию наук с 1991 по 2013 год.
Пресс-секретарь РАН Светлана Попова, комментируя решение академии, отметила, что "теория относительности говорит о гениальности создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет".
Церемония присуждения звания состоится на одном из заседаний президиума РАН. Тогда же звание почётного профессора получит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- Звание "почётный профессор РАН" присуждается "выдающимся деятелям мировой культуры, учёным, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами". Об этом говорится в уставе Российской академии наук.
- С 2010 года патриарх Кирилл является почётным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
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