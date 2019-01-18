Демократы в Конгрессе расследуют новые обвинения в адрес Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США намерены расследовать сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы требовал от своего бывшего юриста Майкла Коэна дать на слушаниях в Конгрессе ложные показания о планах строительства Tump Tower в Москве.

О том, что Трамп якобы оказывал давление на своего юриста, ранее со ссылкой на источники сообщил сайт Buzzfeed.

Коэн стал одним из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Он пошёл на сделку со следствием. Недавно суд признал его виновным в уклонении от налогов и лжи под присягой, он был приговорён к трём годам тюрьмы. Оказавшись под следствием, Коэн начал выступать с критикой Трампа и давать показания не в пользу своего бывшего клиента. Так, он утверждал, что Трамп якобы в нарушение избирательного законодательства поручил ему выплатить деньги за молчание двум женщинам, которые утверждали, что кандидат в президенты вступал с ними в интимную связь.

Коэн также признался, что ввёл в заблуждение Конгресс, отрицая, что обсуждал проект сооружения Trump Tower в Москве во время избирательной кампании. Согласно его новым показаниям, переговоры продолжались, уже когда Трамп был кандидатом в президенты. Сам Трамп тогда обвинил своего бывшего юриста во лжи.

Как сообщает в пятницу агентство Reuters, демократы намерены также расследовать предполагаемые связи Трампа и его семьи с немецким Deutsche Bank.

Оппоненты Трампа - демократы получили по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года большинство в Палате представителей Конгресса. Они контролируют её комитеты, которые имеют право проводить расследования и вызывать чиновников для дачи показаний.

Редакционная политика сайта Buzzfeed направлена резко против Трампа. Ранее сайт опубликовал так называемое "досье" - собранную бывшим британским агентом Кристофером Стилом неподтверждённую информацию о якобы имевших место контактах Трампа и его окружения с Россией.