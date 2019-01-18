Посланник Ким Чен Ына встречается в Вашингтоне с Помпео и Трампом

Специальный посланник лидера КНДР Ким Ен Чхоль проводит в пятницу переговоры в Вашингтоне с руководством США.

Он встретился с госсекретарём Майклом Помпео. Госдепартамент назвал встречу "хорошей", отметив, что на ней обсуждались обязательства Северной Кореи, которые она взяла на себя на саммите в Сингапуре в прошлом году.

Ожидается также встреча представителя КНДР с президентом Дональдом Трампом.

Речь на переговорах идёт о подготовке новой встречи Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ранее сообщалось, что предположительно она могла бы пойти в феврале.

На саммите в Сингапуре - первой в истории личной встрече руководителей США и КНДР - было объявлено, что Пхеньян стремится к превращению Корейского полуострова в безъядерную территорию. Чёткой "дорожной карты" отказа КНДР от ракетно-ядерного оружия, однако, до сих пор нет.