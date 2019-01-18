"Дождь": Уилана обвиняют в сборе данных о спецслужбе РФ

Следствие вменяет в вину американцу Полу Уилану, арестованному в Москве по обвинению в шпионаже, сбор данных об одной из российских спецслужб. Об этом в пятницу сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Точно не ясно, о какой спецслужбе идёт речь - это может быть Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ), Служба внешней разведки или ФСБ - утверждает источник. По его словам, за Уиланом следили с мая 2018 года, когда он в прошлый раз приезжал в Россию.

Двое россиян, вступавших с Уиланом в переписку в Интернете, рассказали, что обсуждали с ним бытовые темы, а американец не спрашивал ни о чём секретном.

Агентство "Росбалт" ранее утверждало, что Уилан был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком сотрудников одной из спецслужб. Источник "Дождя" не отрицает этого, однако, по его словам, Уилан заявил, что не владеет русским языком и не понимал, что именно ему пытались передать.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что пока не увидел "веских доказательств" виновности своего подзащитного.

По словам адвоката, 22 января Уилан, который, кроме гражданства США, имеет гражданство ещё трёх стран, будет лично присутствовать на слушаниях в Мосгорсуде, который проверит законность его ареста.

В МИД России ранее называли дело Уилана "очень серьёзным" и отрицали в настоящее время возможность его обмена на кого-либо из россиян, арестованных в США.