ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до 33 процентов

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину за последние две недели снизился на три процента и сейчас составляет 33,4 процента - таковы данные опроса, проведённого ВЦИОМ с 9 по 13 января.

По всей вероятности, это самый низкий показатель доверия Путину за всё время проведения ВЦИОМ опросов о доверии. Директор социологического агентства Валерий Фёдоров в 2015 году заявлял, что минимум - 45 процентов - был достигнут в 2005 году. В конце 2018 года, после принятия закона о повышении пенсионного возраста, уровень доверия колебался в районе 35-37 процентов. При этом ещё в марте 2018 года о доверии Путину заявляли более 55 процентов опрошенных.

Из этих данных не следует, что две трети россиян не доверяют Путину. Показатель недоверия президенту - около 7 процентов. По данным ВЦИОМ, Путин остаётся наиболее популярным политиком, о его поддержке заявили около 62 процентов опрошенных. Этот показатель, однако, также снижается. О поддержке премьера Дмитрия Медведева заявили только 35 процентов.

Опрос другого агентства - ФОМ - опубликованный также в пятницу показал, что действия властей в последний месяц вызывали "недовольство или возмущение" у 54 процентов россиян. Ещё в мае это было только 36 процентов.