Спецпрокурор США опроверг данные о лжи адвоката Трампа Конгрессу

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера назвал неверной информацию издания BuzzFeed о том, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить в Конгресс США ложные сведения о сроках строительства высотного здания в Москве. Об этом сообщает издание The Daily Caller.
Как отметил представитель Мюллера Питер Карр, Коэн никогда не говорил следователям, что лгал Конгрессу по указанию Трампа.
Речь идет о показаниях Коэна о том, что Трамп в ходе предвыборной кампании не вел переговоров с Россией о строительстве в стране своей гостиницы. Эти показания оказались ложными, в связи с чем Коэн был признан виновным и приговорен к трем годам тюремного заключения.
Позднее Коэн признался, что ввёл в заблуждение Конгресс. Он отрицал, что обсуждал проект строительства Trump Tower в Москве во время избирательной кампании. Согласно его новым показаниям, переговоры продолжались, уже когда Трамп был кандидатом в президенты. Трамп тогда обвинил своего бывшего юриста во лжи.
Суд признал Коэна виновным в уклонении от налогов и лжи под присягой, он был приговорён к трём годам тюрьмы.
- Американские СМИ называют факт публичного заявления от команды Мюллера беспрецедентным: спецпрокурор практически не комментирует хода расследования.
- Трамп и его адвокаты отвергли информацию Buzzfeed. Как заявил CNN автор статьи Энтони Кормьер, он лично не перепроверял полученные сведения, но уверен в том, что они соответствуют тем, которые находятся в распоряжении спецпрокурора.
- Адвокат Коэна не подтвердил и не опроверг содержание статьи в BuzzFeed. Однако он отверг, что её источником был его подзащитный.
- Демократы в Палате представителей Конгресса США намерены провести расследование в связи с информацией, обнародованной BuzzFeed.
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