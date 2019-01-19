Спецпрокурор США опроверг данные о лжи адвоката Трампа Конгрессу

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера назвал неверной информацию издания BuzzFeed о том, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить в Конгресс США ложные сведения о сроках строительства высотного здания в Москве. Об этом сообщает издание The Daily Caller.

Как отметил представитель Мюллера Питер Карр, Коэн никогда не говорил следователям, что лгал Конгрессу по указанию Трампа.

Речь идет о показаниях Коэна о том, что Трамп в ходе предвыборной кампании не вел переговоров с Россией о строительстве в стране своей гостиницы. Эти показания оказались ложными, в связи с чем Коэн был признан виновным и приговорен к трем годам тюремного заключения.

Позднее Коэн признался, что ввёл в заблуждение Конгресс. Он отрицал, что обсуждал проект строительства Trump Tower в Москве во время избирательной кампании. Согласно его новым показаниям, переговоры продолжались, уже когда Трамп был кандидатом в президенты. Трамп тогда обвинил своего бывшего юриста во лжи.

Суд признал Коэна виновным в уклонении от налогов и лжи под присягой, он был приговорён к трём годам тюрьмы.