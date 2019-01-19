На Камчатке боеприпасы за 1,3 миллиона рублей выбросили в болото

В Петропавловске-Камчатском руководство одной из воинских частей распорядилось выбросить в болото боеприпасы стоимостью 1,3 млн рублей. Это сделали, чтобы создать видимость качественного проведения занятий по практическому выполнению стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов и боевых машин. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело.

По данным ведомства, после проведения занятий, заместитель командира воинской части дал указание подчинённым внести в документы завышенные данные об израсходованном количестве боеприпасов. Последние были позднее вывезены за пределы полигона и выброшены в болото.



По результатам проверки в отношении одного из офицеров возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.