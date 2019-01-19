Болгария выдала США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях

Гражданина России Александра Жукова, которого американские власти обвиняют в мошенничестве в сфере цифровой рекламы, экстрадировали из Болгарии в США. Сейчас он уже находится в тюрьме Бруклина, сообщили в субботу в Российском посольстве. Там также заявили, что в ближайшее время Жукова посетят сотрудники консульства, которые окажут ему всё необходимое содействие.

Жуков – один из восьми обвиняемых в кибермошенничестве. По данным нью-йоркской прокуратуры, шестеро россиян и двое граждан Казахстана создали преступную группу, ущерб от действий которой оценивается в десятки миллионов долларов.

Предполагаемых киберпреступников считают причастными к краже личной информации, взлому компьютеров и отмыванию незаконно полученных средств. В заявлении прокуратуры от 27 ноября минувшего года говорилось о задержании троих обвиняемых, в числе которых упоминался находившийся в Болгарии Александр Жуков.