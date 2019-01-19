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МВД Украины заявило о незаконной агитации Порошенко и Тимошенко

Иллюстративное фото

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Глава МВД Украины заявил о незаконной агитации со стороны большинства кандидатов в президенты. По словам Арсена Авакова, политики оплачивают агитационные материалы не из предвыборных фондов. Они есть пока лишь у двух кандидатов из зарегистрированных десяти – Андрея Садового и Игоря Шевченко.

Кроме того, Аваков утверждает, что правилами пренебрегают и официально не зарегистрированные вероятные участники гонки. В их числе действующий президент страны Пётр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. По данным социологов, самыми популярными кандидатами остаются бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и пророссийский политик Юрий Бойко.

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