МВД Украины заявило о незаконной агитации Порошенко и Тимошенко

Глава МВД Украины заявил о незаконной агитации со стороны большинства кандидатов в президенты. По словам Арсена Авакова, политики оплачивают агитационные материалы не из предвыборных фондов. Они есть пока лишь у двух кандидатов из зарегистрированных десяти – Андрея Садового и Игоря Шевченко.

Кроме того, Аваков утверждает, что правилами пренебрегают и официально не зарегистрированные вероятные участники гонки. В их числе действующий президент страны Пётр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. По данным социологов, самыми популярными кандидатами остаются бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и пророссийский политик Юрий Бойко.