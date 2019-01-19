Демократы в США дополнили иск к России о взломе партийных серверов

Демократы в США обвинили Россию в новой попытке взлома серверов партии во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года. Об этом говорится в документе, направленном партией в суд.

Демократы утверждают, что на их компьютеры пришли письма с заражённой гиперссылкой. Доказательств того, что атака была успешной, нет.

В апреле прошлого года демократы подали иск против правительства России, ГРУ, WikiLeaks Джулиана Ассанжа и ряда других лиц, включая зятя и старшего советника президента США Джареда Кушнера. Претензии связаны с хакерскими атаками на партийные сервера в 2015 и 2016 годах и вероятным сговором предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлём. Обвинения в ноябрьской атаке добавлены в существующий иск.

Республиканцы в ответ заявили, что готовы изучить вопрос о вероятной коррупции в рядах демократов. В частности, представители президента напомнили о возможном сотрудничестве Демократической партии с компанией Fusion GPS по сбору компромата на Трампа.

Американские спецслужбы считают, что за атаками на сервера Демократической партии стояло Главное разведуправление Генштаба России. Имена хакеров не раскрывались. Москва отвергает информацию о том, что прибегала к помощи хакеров для избрания президентом США Дональда Трампа.