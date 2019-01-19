У Росгвардии – новая версия увольнения прапорщика-видеоблогера

В Росгвардии назвали новую причину увольнения прапорщика Дмитрия Куприна, который критиковал власти на своем канале в YouTube. В пресс-службе ведомства утверждают, что поводом послужили не высказывания прапорщика, а нарушение условий контракта. Куприн якобы получал деньги от иностранной коммерческой компании, что запрещено делать военнослужащему.

При этом в Росгвардии заявили, что сообщения об увольнении прапорщика за убеждения и критику командования, не имеют ничего общего с действительностью.

Об увольнении Куприна сообщало издание 74.ru, ссылаясь при этом на пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии. Там заявили, что Куприн был уволен в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих", который запрещает публичные высказывания "в отношении деятельности государственных органов, их руководителей".

Издание "Медиазона" отмечает, что в Федеральном законе нет такого пункта – он есть в приказе Минобороны от 2012 года и распространяется на контрактников.

По словам Куприна, начальству не понравился его видеоблог, в котором он накануне выборов президента агитировал за Павла Грудинина, а после – периодически критиковал главнокомандующего Росгвардии генерала Виктора Золотова, президента Владимира Путина и представителей власти. Канал прапорщик создал в 2007 году и изначально выкладывал там ролики с разных конкурсов и других армейских мероприятий, проходивших в части.