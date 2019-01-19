Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Баку проходит митинг в поддержку политзаключённых

Митинг в Баку, 19 января 2019 года

Смотреть комментарии

В Баку проходит в митинг поддержку политзаключенных. В том числе в поддержку оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова. Протестующие требуют освободить журналиста. Они выкрикивают лозунги: "Конец диктатуре" и "Мы победим".

В 2017 году Гусейнова приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в клевете. Он должен был выйти на свободу в марте, но против него возбудили новое уголовное дело. По данным полиции, блогер напал на охранника колонии. Это грозит ему дополнительным сроком.

До ареста Гусейнов вёл блог, а котором освещал проблемы коррупции в Азербайджане. С призывами освободить Гусейнова выступали международная правозащитная организация Amnesty International и Совет Европы.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG