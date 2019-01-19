В Баку проходит митинг в поддержку политзаключённых

В Баку проходит в митинг поддержку политзаключенных. В том числе в поддержку оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова. Протестующие требуют освободить журналиста. Они выкрикивают лозунги: "Конец диктатуре" и "Мы победим".

В 2017 году Гусейнова приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в клевете. Он должен был выйти на свободу в марте, но против него возбудили новое уголовное дело. По данным полиции, блогер напал на охранника колонии. Это грозит ему дополнительным сроком.

До ареста Гусейнов вёл блог, а котором освещал проблемы коррупции в Азербайджане. С призывами освободить Гусейнова выступали международная правозащитная организация Amnesty International и Совет Европы.