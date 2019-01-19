При взрыве трубопровода в Мексике погибли 66 человек

66 человек погибли и 76 ранены в результате взрыва трубопровода в Мексике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Идальго.

Инцидент произошел в ночь на 19 января примерно в 100 километрах к северу от Мехико. По заявлению государственной компании Pemex, которой принадлежит трубопровод, катастрофа произошла из-за нелегальной врезки в трубу.

Представители компании отследили врезку, на место были отправлены военные. Однако они не стали вмешиваться в похищение топлива, чтобы избежать проблем, — рассказал каналу "Телевиса" министр безопасности страны Альфонсо Дурасо.

Место взрыва оцеплено военными, с него не убраны десятки обугленные тел, отмечает Reuters, их изучают судебные эксперты.