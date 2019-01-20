Активистам, задержанным на шествии памяти Маркелова, грозит арест

Четверых активистов, задержанных в субботу в Москве на согласованном шествии памяти убитых десять лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, подозревают в неповиновении требованию сотрудников полиции. Сотрудника Московской Хельсинкской группы Николая Кретова, Игоря Ясина, Дмитрия Борисенко и Михаила Комракова оставили в отделе полиции до суда, который пройдёт в понедельник. Им грозит административный арест. Об этом сообщает правозащитник Николай Костенко.

В чём выражалось якобы имевшее место неповиновение - неясно. У одного из задержанных – Игоря Ясина – был радужный флаг. Как сообщают очевидцы, при задержании активисты не сопротивлялись, но сотрудники полиции применили к ним насилие. Николаю Кретову, по его свидетельству, полицейский при задержании сказал: "Была бы моя воля, я бы тебя убил".

​Соратники задержанных намерены в воскресенье провести одиночные пикеты у ОВД "Арбат", где они содержатся, требуя их освобождения.

В шествии памяти Маркелова и Бабуровой в Москве приняли участие несколько сот человек. Около 150 человек провели шествие в Петербурге, никто не был задержан, хотя оно не было согласовано с властями.​ Шесть человек были задержаны на другой акции памяти Маркелова и Бабуровой в Петербурге - у Соловецкого камня.

Акции памяти адвоката и журналистки прошли и в других городах, в том числе в аннексированном Севастополе: