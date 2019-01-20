В Москве и других городах проходят акции против передачи Курил Японии

В Москве и ряде других городов России сегодня проходят акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды.

В Москве согласованный с властями митинг поддержали "Левый фронт", "Партия дела", незарегистрированная партия "Другая Россия", движение Игоря Стрелкова "Новороссия" и ряд других левых и националистических организаций. По данным организаторов, на митинге выступят координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, телеведущий Константин Сёмин, бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин, бывший командир сепаратистов так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин и другие.

Организаторы называют акцию "митингом объединённой оппозиции" под лозунгом "Защитить Курилы".

Помимо требований о Курилах, собравшиеся – их несколько сот – скандируют призывы к отставке правительства России.

Как сообщают "Сибирь.Реалии", в Хабаровске в воскресенье прошел согласованный митинг против возможной передачи части Курильских островов Японии и строительства ядерного могильника в Приморском крае. По оценкам организаторов, на акцию собрались около 500 человек. После митинга участники прошли согласованным шествием по главной улице города до площади Ленина. "Курилы наши! Долой путинскую власть!" – раздавались лозунги в колонне.

Пикеты против передачи Курил прошли также в Находке и в Калининграде.

Накануне в Южно-Сахалинске на несогласованную акцию против передачи Южных Курил Японии собрались около 300 человек. Сообщается об одном задержанном.