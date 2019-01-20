В Москве и других городах проходят акции против передачи Курил Японии

В Москве и ряде других городов России сегодня проходят акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды.
В Москве согласованный с властями митинг поддержали "Левый фронт", "Партия дела", незарегистрированная партия "Другая Россия", движение Игоря Стрелкова "Новороссия" и ряд других левых и националистических организаций. По данным организаторов, на митинге выступят координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, телеведущий Константин Сёмин, бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин, бывший командир сепаратистов так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин и другие.
Организаторы называют акцию "митингом объединённой оппозиции" под лозунгом "Защитить Курилы".
Помимо требований о Курилах, собравшиеся – их несколько сот – скандируют призывы к отставке правительства России.
Как сообщают "Сибирь.Реалии", в Хабаровске в воскресенье прошел согласованный митинг против возможной передачи части Курильских островов Японии и строительства ядерного могильника в Приморском крае. По оценкам организаторов, на акцию собрались около 500 человек. После митинга участники прошли согласованным шествием по главной улице города до площади Ленина. "Курилы наши! Долой путинскую власть!" – раздавались лозунги в колонне.
Пикеты против передачи Курил прошли также в Находке и в Калининграде.
Накануне в Южно-Сахалинске на несогласованную акцию против передачи Южных Курил Японии собрались около 300 человек. Сообщается об одном задержанном.
- Япония не признает российскую принадлежность островов южной части Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.
- 14 ноября после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о планах вернуться к декларации 1956 года, по которой Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов. МИД России впоследствии заявлял, что условием подписания мирного договора является признание российского суверенитета над всеми Курильскими островами. Ожидается, что 21 января в Москву для продолжения переговоров прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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