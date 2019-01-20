Демократы в США отвергли новые предложения Трампа

Демократы в США отвергли высказанные накануне вечером предложения президента Дональда Трампа по вопросу о возобновлении финансирования федерального правительства. Они пообещали заблокировать их принятие в Сенате, на рассмотрение которого предложения будут вынесены, как ожидается, на следующей неделе, и в Палате представителей.

Трамп, в частности, предложил трёхлетнюю юридическую защиту для так называемых "мечтателей" – нелегальных мигрантов, ввезённых в США в детском возрасте и защиту для депортации для мигрантов, у которых истекает срок временного убежища на территории страны. В обмен на это он просит у Конгресса более 5 миллиардов долларов на сооружение заграждений на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции. Причём Трамп говорит уже не о стене на протяжённости всей границе, а о барьере длиной в 370 километров.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, однако, настаивает на том, что решение вопроса о легализации "мечтателей" и других категорий мигрантов должно быть постоянным, а не отложенным на три года. Спикер же Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала предложения Трампа "неприемлемыми". Демократы готовы обсуждать миграционную реформу только после завершения так называемого шатдауна - частичного прекращения финансирования федерального правительства. При этом они категорически против ключевого требования Трампа - о выделении средств на строительство "стены".

Шатдаун продолжается уже 30 дней - это рекордный срок. Из-за того, что демократы не выделяют средств на стену, Конгресс не может согласовать бюджет, и ряд федеральных ведомств не получает денег из казначейства. В результате около 800 тысяч федеральных служащих оказались без зарплаты. Часть из них отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие работают без зарплаты, её выплатят по завершении шатдауна. Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.