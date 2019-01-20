Израиль и Сирия заявляют о перехвате ракет

Израильские военные сообщают о том, что в воскресенье перехватили ракету, выпущенную по северной части Голанских высот.

Кто именно выпустил ракету и были ли нанесены какие-то ответные удары – не сообщается. Однако ранее сирийские государственные СМИ заявили, что ПВО Сирии "отразили израильскую воздушную агрессию" на юге страны. О том, что сирийская ПВО отразила удар израильских самолётов, заявили и российские военные.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, израильские военные самолёты нанесли удар по району аэропорта Дамаска в южном пригороде сирийской столицы. Источник агентства DPA утверждает, что были выпущены пять ракет, причём все они были перехвачены. Какой-либо информации о жертвах или разрушениях нет.

В ночь на 12 января, по сообщениям сирийских СМИ, Израиль уже наносил удар по району аэропорта. Были уничтожены военные склады, которые использует радикальная проиранская группировка "Хезболлах", бойцы которой воюют на стороне сирийских властей. Израильские власти подтвердили факт удара, заявив, что оставляют за собой право уничтожать иранские объекты на территории Сирии.

В сентябре прошлого года огнём сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку, был сбит российский военный самолёт Ил-20, погибли 15 человек. Россия возложила ответственность за его гибель на Израиль и приняла решение о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Пока не было сообщений об их боевом применении.