Шесть НКО объединились для спасения животных из "китовой тюрьмы"

Шесть некоммерческих общественных организаций объединились ради спасения морских млекопитающих, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщила на своей странице в фейсбуке директор реабилитационного центра "Тюлень" Лора Белоиван. По данным зоозащитников, в бухте Средней находятся 11 косаток и 87 белух.​

Как сообщает Сибирь.Реалии, общественники создали специальный сайт и его страницы в социальных сетях. Они ставят перед собой две задачи: спасти животных из "китовой тюрьмы" и добиться запрета на их отлов. Кроме косаток и белух в вольерах в бухте Средней находятся шесть молодых моржей, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга.

В объединение вошли региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина", сахалинская областная общественная организация "Клуб "Бумеранг", "Научно-экологический Центр Спасения дельфинов "Дельфа", реабилитационный центр "Тюлень", группа помощи морским животным "Друзья океана" и общественное движение "Спасаем дельфинов". Общественники предлагают поддержать петиции в защиту морских млекопитающих, а также направить письмо в об этом в интернет-приемную президента Владимира Путина.

18 января биологи и эксперты по морским млекопитающим из Москвы, Санкт-Петербурга и Сахалинской области при участии пограничников Приморья провели проверку "китовой тюрьмы". Ученые намерены пересчитать животных, находящихся в вольерах бухты Средняя, и оценить их состояние. Одновременно у вольеров проходил митинг "в поддержку дельфинариев". Зоозащитник Нина Зырянова сообщила "Сибирь.Реалиям", что участие в акции оплачивалось отловщиками косаток – как она утверждает, по 3,5 тысяч рублей за человека.

В конце декабря руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын заявил, что из-за холода и сильного ветра у животных в вольерах отмерзают плавники и спины.

24 декабря Приморский краевой суд отменил постановление суда во Владивостоке об аресте в рамках уголовного дела косаток и белух. Зоозащитники боятся, что отловщики попробуют отправить животных за границу. 21 декабря следователи сообщили, что пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи считают, что самые слабые детеныши белух погибли из-за условий содержания в "китовой тюрьме".

Сотрудники российского Гринпис считают, что отловщики хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России запрещена коммерческая добыча дельфинов, но их выловили по культурно-просветительской квоте. Цена косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.