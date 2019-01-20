В Кантемировской дивизии российской армии сформирован батальон из 30 танков второй мировой войны Т-34. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на командира дивизии Владимира Завадского.

"На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решении о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске", — цитирует агентство Завадского.

Военнослужащие будут переучены на Т-34, танки будут использоваться на парадах и в съёмках исторических фильмов, отмечает ТАСС.

30 танков были подарены России Лаосом, договорённость об этом была заключена в январе прошлого года. До передачи России они состояли на вооружении в лаосской армии. Центр анализа стратегий и технологий отмечает, что лаосские Т34-85 были произведены в Чехословакии в середине 1950-х годов.

В декабре Лаос получил от России первую партию танков Т-72Б1. Точная численность поставок не называлась, но министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат заявил, что речь идёт о нескольких десятках машин.