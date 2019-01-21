Жители Магнитогорска получили сообщения с угрозами новых взрывов

Несколько учреждений Магнитогорска получили электронные письма с предупреждениями о возможных терактах. Об этом сообщает 74.ru.

В сообщениях, скриншоты которых публикуют в соцсетях, говорится о минировании больниц, учебных заведений и торговых центров. В частности, такое письмо получили в городской больнице № 1. "Как показали наши два взрыва, власти не способны контролировать безопасность населения", – говорится в нём. В региональном управлении ФСБ сообщили, что проверяют информацию. Правоохранительные органы устанавливают личность отправителя письма.

В то же время очевидцы сообщают об эвакуации из нескольких школ, в частности, из частной школы "Лёвушка", которая находится на той же улице, где и пострадавший от взрыва 31 декабря жилой дом. В школе № 6 заявили, что никого не эвакуировали. В городской больнице №1, сообщили, что учреждение работает в обычном режиме. Оцепления территории нет, помещения обследуют кинологи. По предварительным данным, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, сообщает местный портал Магсити74.

Власти Магнитогорска призвали горожан "не поддаваться на провокации и не паниковать".

В анонимных сообщениях упоминаются взрывы, произошедшие в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря и в маршрутном такси 1 января. Их жертвами стали 42 человека.

В правоохранительных органах основной версией трагедии называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что взрывы могли быть терактами. Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы. В Следственном комитете России в ответ предложили не верить заявлениям "ИГ".

В воскресенье в Магнитогорске обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве 31 декабря. Компания, занимающаяся сносом подъезда, заявила, что обрушение было плановым. Однако жителей дома о нём заранее никто не предупредил.