Правительство потратит полмиллиарда на поиск вреда в интернете

В ближайшие три года на отслеживание в интернете информации, угрожающей жизни и здоровью детей, планируется выделить почти полмиллиарда рублей. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный совместно с Росмолодёжью, размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

Поиском "новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур" займётся созданный в мае 2018 года по поручению Владимира Путина "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды". Из проекта постановления правительства следует, что в 2019 году этой некоммерческой организации предоставят почти 120 миллионов рублей, в 2020 году - 121 миллион, а в 2021 году - свыше 215 миллионов.

Возглавит Центр мониторинга бывший помощник главы Росмолодёжи Денис Заварзин. Именно Росмолодёжь является учредителем этой организации.