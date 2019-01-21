Радио Свободная Европа/Радио Свобода возобновляет работу в Болгарии

Радио Свободная Европа/Радио Свобода возобновляет работу для аудитории в Болгарии: открылся новый сайт медиакорпорации на болгарском языке.

Радиовещание для слушателей в Болгарии, начатое в 1950 году, было остановлено в 2004 году, одновременно с прекращением вещания на Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Хорватию и Румынию. Тогда было признано, что в этих государствах возобладали принципы демократии, свободы информации и свободы слова, и необходимость во внешнем радиовещании на эти страны отпала.

Решение о возобновлении работы болгарской редакции связано, в частности, со сложностью общественно-политических демократических преобразований, с которыми в последние годы столкнулась Болгария. "Свободная Европа" возобновляет свою работу в качестве дигитальной платформы с мультимедийным содержанием", - указывается в сообщении редакции. Сотрудники сайта "Свободна Европа" предоставляет пользователям сбалансированную новостную и аналитическую информацию о ситуации в Болгарии, на юго-востоке Европы и в мире, проводят журналистские расследования, готовят звуковые и видеоматериалы.

В середине января открылся еще один новый интернет-проект РСЕ/РС, адресованный аудитории в Румынии.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (Интернет, радио, телевидение, видео) для аудитории в 22 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии на 26 языках. Американским чиновникам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики. Общая аудитория РСЕ/РС оценивается в десятки миллионов зрителей, читателей и слушателей.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.