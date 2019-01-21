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В Абхазии погибли трое российских военных

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В самопровозглашённой республике Абхазия погибли российские военнослужащие, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как пояснили военные, "колонна боевой техники при следовании в пункт постоянной дислокации допустила опрокидывание одного из БТР в ущелье". В результате погибли трое военнослужащих, ещё двое пострадали. Они были экстренно эвакуированы на вертолётах в окружной военный госпиталь.

Комиссия военного округа в качестве основных причин произошедшего рассматривает техническую неисправность БТР и человеческий фактор.

Россия признала независимость Абхазии в 2008 году, после войны с Грузией в Южной Осетии. Впоследствии Россия заключила с властями республики договор, по которому в ней присутствуют российские военные. Подавляющее большинство стран ООН считает Абхазию частью территории Грузии.

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