ЕС ввел санкции против начальника военной разведки России

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник согласовали санкции против четырёх граждан России, обвинив их в использовании химического оружия.

В сообщении Совета ЕС говорится, что речь идёт о начальнике и заместителе начальника российской военной разведки (в документе о ней говорится как о ГРУ, также известном как Главное управление Генерального штаба) и о двух сотрудниках этой спецслужбы. Они названы ответственными за транспортировку и использование в британском Солсбери нервно-паралитического отравляющего вещества. Имена этих людей не называются.

Речь идёт о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте прошлого года с использованием вещества "Новичок", в котором британские власти обвиняют Россию. По всей вероятности, санкции введены против двух предполагаемых сотрудников российской военной разведки, которые въезжали в Британию по документам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Начальником Главного управления Генштаба в то время был Игорь Коробов, который в ноябре прошлого года умер. Сейчас начальником спецслужбы является Игорь Костюков.

ЕС впервые вводит санкции в связи с использованием химоружия. В санкционный список включены также 5 граждан Сирии и одно сирийское юридическое лицо, которые, как утверждается, несут ответственность за использование химического оружия.

Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок" в Солсбери 4 марта. После долгого лечения они выжили. Умерла британская гражданка, которая, по видимости, случайно подверглась воздействию "Новичка". Инцидент привёл к резкому обострению отношений между Британией и Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сказал, что никаких конкретных доказательств применения химоружия на территории Великобритании и причастности к отравлению Скрипалей, в частности Александра Петрова и Руслана Боширова, в Кремле не знают. Все, что известно, это - "набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан", сказал Песков.