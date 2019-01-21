Экономический рост Китая в 2018 году был самым низким за 28 лет. Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, рост снизился до 6.6 процента – в сравнении с 6.9 процента в 2017 году.

Ниже экономический рост был в 1990 году, когда – после подавления про-демократических выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине – он составил 3.9 процента.

Рынки отреагировали сдержанно: во первых, замедления темпов роста китайской экономики ожидали, во-вторых, в официальной статистике были положительные моменты, например, в декабре в стране выросло промышленное производство.

Как замечает AP, правительство Китая стремится к тому, чтобы рост, пусть и не столь высокий, основывался на внутреннем спросе, а не на торговле и инвестициях, – чтобы держать под контролем долговую нагрузку на экономику. В нынешних условиях, однако, от властей КНР будут ждать новых стимуляционных вливаний, в первую очередь, вложений в строительство дорог и мостов, а также удешевления кредита.

Эксперты отмечают, что китайская экономика почувствовала и последствия торговой войны с США, которую начал президент Дональд Трамп. В ближайшее время ожидается поездка высокопоставленного представителя Китая в Вашингтон.

Замедление роста китайской экономики, второй по величине в мире, заставляет инвесторов опасаться возможного приближения глобального экономического кризиса.



В 2019 году прогнозируется замедление китайской экономики до 6.3 процента.

Прогнозы МВФ на 2019 и 2020 годы:

Мировая экономика 3.5 3.6 США 2.5 1.8 Еврозона 1.6 1.7 Китай 6.2 6.2 Индия 7.5 7.7 Бразилия 2.5 2.2 Россия 1.6 1.7

Комментарии

Известный американский экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман опубликовал несколько дней назад колонку в "Нью-Йорк Таймс", в которой высказал мнение о глубинных причинах замедления китайской экономики. По его словам, экономика КНР крайне несбалансирована, она опирается на чрезвычайно высокий уровень инвестиций без достаточного внутреннего потребления, который мог бы эти инвестиции оправдать. А время, когда Китай просто мог отправлять излишки своей продукции на экспорт, закончилось.

Подобная крайне-инвестиционная модель роста может долгое время давать быстрый рост, но потенциал роста падает по мере сближения технологического уровня Китая и развитых стран и изменения демографической картины – работоспособное население страны более не увеличивается.

Таким образом, пишет Кругман, Китай больше не может себе позволить инвестировать в экономику 40 с лишним процентов ВВП, как это было раньше, и вместо этого ему следовало бы развивать внутреннее потребление. Однако китайские власти продолжают прежнюю инвестиционную политику, и это приведет к "столкновению с (великой) стеной". И это, в свою очередь, нанесет сильный удар по мировой экономике.

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О современной российской экономической модели — финансист Кирилл Тремасов: "За счет потребления, повышая налоги на него, формируются ресурсы, которые перенаправляют на госинвестиции. То есть важные тренды — увеличение госинвестиций, сокращение потребления".