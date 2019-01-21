Роскомнадзор завёл дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор завёл административные дела в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили сведений о том, как они планируют хранить персональные данные россиян.

По словам представителей ведомства, американские компании прислали "формальные ответы" на их запросы, не содержащие "конкретики ни о фактическом исполнении российского законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем".

Изданию "Медуза" в пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что дело будет возбуждено по статье о непредоставлении информации. Ранее ведомство сообщало, что тем, кто не рассказал о хранении персональных данных в госорганы, грозит штраф до пяти тысяч рублей.