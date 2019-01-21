"Аэрофлот" требует от прокуратуры завести дело на блогера Соколовского

Сотрудники "Аэрофлота" пожаловались в московскую прокуратуру на блогера Александра Соколовского.

В письме на имя прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дениса Кочетыгова работники компании указывают, что "ряд фото и видеозаписей, сделанных Соколовским и размещенных в интернете, содержат нецензурные оскорбления в отношении "Аэрофлота" и его сотрудников", из-за чего они чувствуют себя "униженными и морально подавленными". В письме также отмечено, что публикации Соколовского причиняют сотрудникам "душевные и физические страдания".

В связи с этим авторы жалобы, под которой стоят подписи 148 человек, просят проверить действия блогера и привлечь его к административной ответственности. "Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и её работникам не может остаться безнаказанным", - заключили они.

Ранее "Аэрофлот" исключил Соколовского из бонусной программы, аннулировав все накопленные им мили и привилегии, за критику и оскорбления сотрудников авиакомпании. Об этом сообщил сам блоггер.

В прошлом году Соколовский летел из Москвы в Ниццу рейсом "Аэрофлота", но из-за задымления в салоне самолёт сделал аварийную посадку в Вене. Тогда блоггер рассказал, что всех пассажиров "загнали в аэропорт и попросили ждать", затем вышедший к ним сотрудник "Аэрофлота" заявил, что "рейс продолжен не будет и единственное, что сделает компания, это даст возможность всем улететь обратно в Москву", для чего "нужно будет подождать ещё около пяти часов". Только после этого компания заново отправит всех в Ниццу.



Пассажиры начали возмущаться и требовать билеты на ближайший рейс в Ниццу из Вены, а также предоставить им питание. Всё это Соколовский снимал на видео и выкладывал в свой Инстаграм. Блогер при этом признал, что "сопровождал своё негодование русским матерным", поскольку "куда без него в таких ситуациях".



В итоге, по словам Соколовского, большинству пассажиров, включая его самого, пришлось искать гостиницу, покупать билеты на ближайший рейс Австрийских авиалиний и добираться в Ниццу самим. Никаких компенсаций при этом никто от "Аэрофлота" не дождался.

В ноябре 2018 года "Аэрофлот" лишил всех накопленных бонусов председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Митю Алешковского, который также выразил недовольство работой компании в социальных сетях. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, комментируя ту ситуацию, заявил, что "люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать".

