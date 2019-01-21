В Туркмении офицерам запаса запретили выезжать из страны. С ноября резервистов вызывают в военкоматы и требуют от них находиться по месту учёта, сообщает Туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на источник в военном ведомстве республики. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям, утверждает источник радиостанции в министерстве обороны.

Почти все приграничные регионы Афганистана, расположенные на границе с Туркменией, контролируются вооруженным группировками, сообщают корреспонденты издания. В основном речь идёт о запрещённом в России движении "Талибан". Протяженность государственной границы Туркменистана с Афганистаном составляет около 800 километров и военные обеспокоены возможными боевыми действиями на границе, пишет Туркменская служба.

Военный источник, беседовавший с радиостанцией отметил "плачевное состояние" туркменской армии. "У нас нет никаких навыков вести какие-либо боевые действия. Командование говорит, что у нас единственный правильный выход договорится с талибами и другими группировками, откупаться от них. Это было всегда так, со времён [бывшего президента Туркмении Сапармурата] Ниязова. Он тогда говорил, - вы не нужны чтобы защищать страну, я её сам защищаю, а вы идите, собирайте хлопок и занимайтесь сельским хозяйством", — цитирует источник радиостанция.

В январе агентство "Хроники Туркменистана" так же сообщило о начале проверки резервистов в Туркмении. С 8 января всех мужчин, работающих в госучреждениях и организациях, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты, пишет издание.