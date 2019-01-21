13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова рассказала о необходимости допинга в её виде спорта. Во время общения с поклонниками в инстаграме он заявила, что правильный допинг помогает стабильным выступлениям.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", – сказала спортсменка, упомянув каток "Хрустальный", среди воспитанниц которого — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Юлия Липницкая.

Теперь её проверит Российское антидопинговое агентство.

Кто такая Анастасия Шаботова

Шаботова перед текущим сезоном перешла из школы "Москвич" в клуб "Снежные барсы". Сейчас она занимается со Светланой Пановой, бывшим тренером участницы Олимпийских игр в Корее Марии Сотсковой. Успехи у Анастасии Шаботовой средние, отмечает "Спорт-Экспресс", она победила в этапе Кубка России среди кандидатов в мастера спорта и заняла первое место на Мемориале Панина-2018. На четвертом этапе Кубка России она заняла третье место, уступив представительнице "Хрустального" Анне Щербаковой, которая вскоре выиграла чемпионат страны среди взрослых.

Как отреагировали на её высказывание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган назвал слова фигуристки "глупостью" и сказал, что не хочет их комментировать. Президент федерации Александр Горшков заявил, что что слова спортсменки — "чушь".

В школе "Самбо-70", куда входит "Хрустальный" к спортсменке предложили применить дисциплинарные меры, отметив, что её заявления "некомпетентные и дискредитирующие".

Мать спортсменки заявила в интервью Sports.ru, что отняла у ребёнка смартфон, оставив ей только кнопочный телефон. Это не помешало Шаботовой выложить в инстаграм запись с извинениями. Она сказала, что её предыдущее сообщение было "глупостью", которая могла быть вызвана проигрышем на предыдущих соревнованиях.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что спортсменка будет дополнительно проверена и с ней будет проведено дополнительное образование.

Почему эту историю заметили?

В 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нём утверждалось, что в России существует государственная программа поддержки допинга. Пообещавшая проверить Шаботову Российское антидопинговое агентство было лишено права проверять спортсменов на допинг, десятки ведущих российских спортсменов были заподозрены в употреблении допинга. Российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Но фигуристы в допинг-скандалы практически не попадали. В докладе Макларена упоминалась чемпионка игр в Сочи-2014 Аделина Сотникова. Но разбирательство в её отношении было закрыто.

В 2000 году была дисквалифицирована и лишена золотой медали чемпионата Европы за приём эфедрина Олимпийская чемпионка Елена Бережная. Она утверждала, что приняла лекарство от простуды. Несколько спортсменов попадались на препарате для снижения веса — фуросемиде. Но в последние годы женское одиночное катание стало одним из самых успешных видов спорта для России на международных соревнованиях. И возраст олимпийских чемпионов в этом виде спорта непринципиально отличается от возраста Шаботовой — Юлия Липницкая в 2014 году выиграла золотую медаль олимпийских игр в 15 лет.