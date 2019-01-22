Во Франции компанию Google оштрафовали на 50 миллионов евро

Компания Google должна будет заплатить во Франции штраф в размере 50 миллионов евро за нарушение Общего регламента о защите данных Европейского союза. Такое решение приняла Национальная комиссия по информатике и правам человека Франции, сообщает DW.

Google недостаточно "ясно и понятно" информировал своих пользователей о том, как будут использоваться их личные данные, говорится в сообщении. Кроме того, в пользовательском соглашении для персонифицированной рекламы галочка, разрешающая использование данных, была проставлена заранее, хотя новый европейский регламент требует, чтобы пользователь сам проставлял ее.

У Google есть возможность опротестовать штрафные санкции в суде. Европейская регулирующая инстанция впервые штрафует глобальную интернет-компанию после того, как в мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые правила защиты личных данных, отмечает AFP.