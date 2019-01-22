Московскую Хельсинкскую группу возглавили три сопредседателя

Сопредседателями Московской Хельсинкской группы стали Валерий Борщев, Вячеслав Бахмин и Дмитрий Макаров. Они были избраны на собрании в понедельник, сообщает сайт организации.

Ранее правозащитную организацию возглавляла Людмила Алексеева. Она умерла в Москве 8 декабря на 92-м году жизни.

Вячеслав Бахмин является членом МХГ с 1989 года и учредителем Сахаровского центра. Валерий Борщев — один из авторов закона об общественном контроле в России, бывший депутат Госдумы первого и второго созывов, член фракции "Яблоко". Дмитрий Макаров стал членом МХГ в 2017 году и является одним из инициаторов и членом Совета Международной гражданской инициативы по ОБСЕ.

Решение избрать не одного председателя, а трех сопредседателей Московской Хельсинской группы было принято на собрании организации.

Людмила Алексеева с конца 1960-х годов занималась правозащитной деятельностью, была членом Московской Хельсинкской группы с момента ее создания в 1976 году. На следующий год из-за преследований со стороны советских властей была вынуждена эмигрировать, жила в США. Вернулась в Россию в 1993 году. В мае 1996 года была избрана председателем Московской Хельсинкской группы. Не раз выступала с критикой российских властей и нарушений ими прав человека.