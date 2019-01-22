Политическая Рыбка: считать ли Анастасию Вашукевич политзаключённой?

Одним из главных событий остаётся арест в московском аэропорту Насти Рыбки и Алекса Лесли.

В эти дни много писали о том, что всё это не могло произойти без отмашки с самого верха.

Всеволод Емелин:

Губы кусаю в замолкшем рту

С морды сползла улыбка

В Шереметьевском аэропорту

Задержана Настя Рыбка.

Гражданка республики Беларусь

Которая предала огласке

Размеры, цвет, запах и вкус

Мужского полового пениса Дерипаски.

Так просто вступить на тропу измен

Если твоя специальность эротика

А там еще был государственный старый хрен

Первый чей-то там зам. сладострастный сатир Приходько.

А с ними контачит сам президент

Они являются держателями корпорации,

Которая нам известна как бренд

Российская Федерация.

Илья Вайцман:

Я думаю, что "Рыбка" будет сидеть по-полной, а то и убьют, все-таки. Просто потому, что так будет "по понятиям" - как у нас вся "элита" живет. Не зря же силком затаскивали из транзитки на территорию России - теперь уже отпускать в принципе нельзя.

Максим Миронов:

Во-первых, ни у кого не должно остаться сомнений, что за злоключениями Насти Рыбки стоит российское государство. Она в феврале 2018 г. была арестована в Паттайе и почти год провела в тайской тюрьме за проведение секс-тренингов. Кому довелось бывать в Таиланде и особенно в Паттайе может оценить всю абсурдность подобных обвинений. Если в Таиланде начать сажать за проституцию, то не хватит не только тайских тюрем, но и тюрем всех окрестных государств. Когда она летела в Белоруссию, то ее арестовали в транзитной зоне и предъявили похожие обвинения. В Москве подобные обвинения не менее абсурдны, чем в Таиланде. Просто наберите в гугле «Москва досуг девочки» и посмотрите на количество ссылок, в том числе платных (значит, владельцы этих «центров досуга» вполне легально закупают рекламу). Можно, конечно, предположить, что периодически полицейские проводят рейды, для галочки, и Настя была арестована в результате одного из них. Оценим вероятность подобного события. В 2014 г. в России было привлечено к административной ответственности 10,538 проституток. Всего в России насчитывается около 1.5 миллиона проституток. То есть вероятность проститутки быть привлеченной к административной ответственности – 0.67% в год (или один шанс на 150). Вероятность привлечения к уголовной ответственности и того меньше. К примеру, в 2016 г. всего по статьям 240 и 241 УК (вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией) было осуждено 496 человек. То есть вероятность привлечения по уголовной статье на одну проститутку составляет 0.03% в год (или один шанс на 3000). По Таиланду у меня такой статистики нет. Предположим, что там похожие вероятности (хотя, скорее всего, намного меньше, так как в Таиланде к проституции относятся терпимей, чем в России). Возможно, Настя вытянула несчастливый билет, как раз тот один из 3000, и ее привлекли к уголовной ответственности. Однако какова вероятность, что и в Москве, и в Таиланде ее бы арестовали по похожим обвинениям? 0.00033*0.00033=0.00000001, или одна десятимиллионная. Чтобы понять, что такое эта вероятность – попробуйте кинуть монетку 23 раза. Если монетка 23 раза подряд упадет решкой, то это и есть примерно эта вероятность.



Таких совпадений в реальной жизни не бывает. Значит, кто-то этим событиям помог осуществиться. В России уголовное дело организовать достаточно дешево – коррумпирование полицейских довольно часто используется бизнесменами в своих разборках. Вполне возможно, что и в этом случае вопрос мог быть решен без вовлечения властей. Однако возбуждение дела в Таиланде – это уже международная политика, и находится за пределами компетенции Дерипаски или какого-либо бизнесмена. Неформальная просьба тайским правоохранителям задержать кого-надо – это уже компетенция МИДа или спецслужб, а они напрямую подчиняются президенту страны. Да и силовой арест в международной трансфертной зоне аэропорта, причем по такой экзотической статье – 240 УК – на это тоже нужна была команда с самого верха. По статье 240.1 в 2016 г. было осуждено всего 3 человека, по статье 240.2 – 15 человек.



Почему Путин принял решение направить всю репрессивную мощь государственной машины на Настю Рыбку? Год назад перед ним возникла проблема: государственные секреты утекли наружу. Возможно, именно откровения Насти Рыбки повлияли на введение санкций, в том числе против Дерипаски. У него было два варианта реакции. Первый – жестко наказать Приходько и Дерипаску, которые в присутствии малознакомой девушки из эскорта разбалтывают военную тайну. Второй вариант – до смерти запугать девушку из эскорта, чтобы перестала болтать и уничтожила все имеющееся у нее записи.



Первый вариант не очень подходит, ведь вся путинская вертикаль держится на коррупции. Единственный смысл коррупции для чиновника – это наслаждаться материальными благами, которые она дает. К яхтам и виллам часто прилагются красивые девушки. Если послать жесткий сигнал чиновникам - «кончайте развлекаться с молодыми бабами, вернитесь в семью, к жене, к детям», то это может понизить их лояльность. Пристрастие Дерипаски и Приходько к девушкам, которые им в дочки годятся, - не исключение, а скорее, практика. У Сечина есть (точнее, была) своя княгиня Ольга, которая моложе его на 25 лет. У Костина есть официальная любовница Наиля Аскер-заде, в сети также периодически появляются его видео развлечений с другими девушками, которые по его заказу тщательно вычищаются. Да и бабушка Алины Кабаевой неспроста получила элитные квартиры от Геннадия Тимченко. Как и в древнем Риме, патриции имеют право на разврат, и Путин не может лишить их этого права без риска для стабильности своего положения. Не болтать при девушках запретить еще сложнее. Ведь они, наверно, и так стараются, но в конце концов они же не профессиональные шпионы, а просто люди.



Остался второй вариант – до смерти зашугать Настю Рыбку. Тем самым послать сигнал не только ей, но и другим девушкам, которые были (и есть) в похожем положении: «Не болтайте, а то мы вас уничтожим». Представляете, сколько всего может интересного рассказать Ольга Сечина или Наиля Аскер-заде. А сколько могут рассказать девушки, о существовании которых мы сейчас даже не представляем? А что случится, если вдруг своими откровениями решит поделиться Алина Кабаева? Вот и Путин представил и решил устроить публичное устрашение. Причем сигнал было решено послать в максимально жесткой форме – даже не пытайтесь скрыться за границей. Мы и там вас достанем.

Тем временем, ФБК Алексея Навального публикует очень резонансный текст, настаивая, что Анастасии Вашукевич мстит лично Олег Дерипаска (лучше прочесть по ссылке полностью):

Пару месяцев назад нам прислали прослушку телефонных разговоров олигарха Дерипаски. Ну то есть как «нам прислали» — эти разговоры выложили на ютюб и они доступны всем, но если вы не знаете, что они там есть, то не найдёте.<...>

Все те незаконные и достаточно ужасные вещи, которые происходят с Настей Рыбкой сейчас, — дело рук лично Олега Дерипаски.

Дело в том, что подлинность прослушек подтвердил сам Олег Дерипаска!

Как?

Да очень просто, с помощью своего карманного Усть-Лабинского суда в Краснодарском крае. Этот суд принял абсолютно незаконное решение о блокировке моего блога. Этот суд принял незаконное решение о блокировке расследования о Дерипаске.

А сейчас этот суд (по жалобе Дерипаски) принял решение о блокировке тех самых прослушек, которые несколько месяцев лежат на ютюбе и имеют всего несколько десятков прослушиваний.

Божена Рынска:

Ох какое сильное расследование.

Александр Морозов:

Дерипаска. "Три разговора"

(*философское).

Какие прекрасные разговоры, вся "метафизика" русской олигархии всего за 15 минут трех записей прослушки.Легко реконструируется весь мир.

Владимир Милов:

Это, кстати, подтверждает все то, что я всегда говорил про Дерипаску: он помешан на мелочах и лично участвует во всех этих персональных разборках.

Александр Плющев:

В буквальном смысле проспал изыскания Навального по поводу политзаключенной* Насти Рыбки. Прилег вздремнуть, а тут бомба. Ну как бомба - в этих роликах мало того, чего бы мы не знали, точнее, о чем бы мы не догадывались. Просто подтверждение очевидного: Рыбку с помощью мощи государства прессует олигарх. Об этом еще утром написали Эггерт и Кашин, например. Тут интереснее, а кто это у нас такой тайный Санта, который не просто слушает Дерипаску, разговоры эти на ютуб сливает, но и еще Навального о них предупреждает. Тайный друг Рыбки или явный враг Дерипаски? Впрочем, кто бы он ни был, в чьих бы он интересах ни действовал, спасибо ему за нелишнее подтверждение того, о чем мы и так догадывались. Удивительно мелкая и мелочная, злобная, мстительная и недалекая эта ваша так назывыемая элита.

Сергей Доренко:

История любви/ненависти Олега Дерипаски и Насти Рыбки воспринимается нами с улыбкой. Потому что это что-то стыдное, не совсем приличное среди серьёзных людей. Это ниже пояса.

На самом деле, мы имеем дело, как представляется, с возрождением Дерипаской частной армии, частной юриспруденции, частных секретных служб.

Напомню, в конце прошлого века такую могущественную службу создал Филипп Денисович Бабков, генерел КГБ СССР для Владимира Гусинского.

Спецслужбы Гусинского проводили спецоперации такого масштаба, что нервировали секретные службы государства. Мы хорошо помним как люди из ФСО били и разоружали людей Гусинского у Триумфальной арки в Москве в одной из стычек.

Путин решил вопрос со спецслужбами Гусинского. И не заметил, как у него под боком выросла схожая структура Дерипаски.

По моей оценке,

1)частная спецслужба Дерипаски действовала в Тайланде для того, чтобы задержать любовницу Дерипаски и связанных с ней людей и продержать их за решёткой год

2) частная спецслужба Дерипаски, я склонен полагать, арестовала любовницу Дерипаски в аэропорту Шереметьево и поручила МВД РФ, я считаю, оформить это задержание именем РФ

3) частная спецслужба Дерипаски, по моему мнению, ведёт дело против его любовницы в хорошо срежиссированном суде.



Государство РФ работает на обиженного олигарха в обмен на уже оказанные им услуги? Или за конкретно заряженный гонорар конкретным чиновникам?



Мне это не очень приятно, надо признать. Но это не просто вопрос эстетики. Это блистательная демонстрация вновь могущественных частных спецслужб.

Печальный итог.

Михаил Пожарский:

Олигархи и бизнесмены

Что делает американский бизнесмен, который не смог удержать свой член в штанах, но беспокоится за свою репутацию? Отправляет к подругам адвоката с крупной суммой и документом о неразглашении на подпись. Именно так сделал Дональд Трамп с порноакрисой Шторми Дэниел и моделью Карен Макдугал. В итоге это не спасло Трампа от скандала. Однако это важный момент: какая бы социальная пропасть не отделяла Трампа от этих женщин, он видит в них субъектов, с которыми приходится договариваться.

Что делает российский олигарх, оказавшись в схожей ситуации? Искренне возмущается, что какие-то дворовые девки посмели вякать в его, барина, адрес. И начинает думать, как поставить бунтующую челядь на место. Именно так сделал Олег Дерипаска с Настей Рыбкой. На ФБК нынче можно послушать, как владелец 3.5. млрд. долларов и второй поставщик алюминия в мире строит козни, дабы засадить Рыбку и ко. В результате тех, после 10 месяцев тайской тюрьмы, встречает в аэропорту толпа оперов (как без спецназа справились - удивительно). И все для того, чтобы утвердить привычную иерархию, в рамках которой "эта белорусская мышь" - пыль под ногами олигарха.

Это понятная иллюстрация, чем отличается олигарх от бизнесмена, а Россия от США. Дональд Трамп, даже если бы захотел, не мог бы позвонить начальнику ФБР с личной просьбой посадить Шторми Дэниел за нелегальное занятие порнографией. При всем неравенстве ресурсов,Трамп и Дэниел - наделенные равными правами субъекты. А вот Дерипаске даже в голову не приходит, что Рыбка - такой же человек, с которым можно договариваться. Потому что олигарх - это не про бизнес, олигарх - это про власть.

Сталингулаг:

История Рыбки и Дерипаски - это же абсолютно к излюбленной теме о проклятых или лихих (кому как нравится) 90-х. Нам пытаются внушить, что это всё в прошлом, что всё это было давно и страшно, в подтверждение слов переодически выходит Чубайс, который трясёт ваучером и объясняет, что он уже 20 лет не у власти, а люди живут так, как будто не один, а два Чубайса руководят страной. А потом случается рыбкагейт, и мы видим, что 90-е никуда не делись, разве что мы сняли эти <отвратительные> растянутые свитеры, а всё прочее осталось прежним: личная армия олигарха под стыдливо отведенными взглядами ментовских глаз похищает человека в аэропорту, после этого его карманный суд в <глуши> клепает нужные решения, конкуренты или враги сливают его телефонные разговоры в лучших традициях «войн олигархов». 90-е не уходили, они всегда были рядом, как забытый где-то в шкафу журнал птюч, как навязчивые юношеские мечты, однажды втемяшившиеся в голову и всплывающие на протяжении всей жизни. Показалось, что они растворились в банке заряженной воды, как пакетик юппи, но экономическая встряска, ожесточившая внутривидовую борьбу, подсветила их вновь, словно внезапно заработавший купленный на рынке китайский фонарик

Константин Эггерт пишет для "Немецкой волны":

Государственный аппарат - это личная гвардия "лучших семей России", которые приватизировали страну. Полиция, прокуратура, Следственный комитет, спецслужбы, - все они в нужный момент готовы переключиться на любого, от миллиардера Ходорковского или режиссера Серебренникова до мелкой шантажистки Насти Рыбки, если этот любой проявит нелояльность системе или ее обидит. Каждый по-разному. Но кара всегда одна.

Главной загадкой этой истории остается то, почему Анастасия Вашукевич так долго и безнаказанно вела хронику своих приключений в высших сферах российского режима (включая написание книги). Разгадка будет. В 1994 году личный врач Мао Цзэдуна, эмигрировавший в США, издал книгу, раскрывшую через 18 лет после смерти китайского диктатора массу иногда шокирующих, иногда забавных деталей о его жизни. Что-то подобное будет и в России. Доживет ли до этого дня Анастасия Вашукевич? Доживем ли до него мы?

Иван Курилла:

Весь ущерб, который мог быть нанесен Дерипаске и Приходько мемуарами Анастасии Вашукевич, уже нанесен.

То, что мы видим теперь, - месть и запугивание.

Ну, и стрельба себе в ногу, если говорить об умножении ущерба олигарху и чиновнику. Народные симпатии тут явно не на их стороне.

Кто бы мог представить, какие истории станут в ряд с повышением пенсионного возраста и прочими косяками элиты?

Кирилл Шулика:

В истории с Дерипаской и разговорами о том, кто кого заказал, многие опускают одну очень важную деталь. Эта деталь - Сергей Приходько. Начнем с того, что основная часть активности Навального была связана с ним и вопросы были не к олигарху, а к вице-премьеру. Ну действительно, тут Дерписку можно поругать только по морально-этическим причинам, а вот Приходько... Кстати, он теперь ушел на понижение и стал не руководителем аппарата правительства, а зам руководителя. Можно много говорить о том, что не место красит человека, но, согласитесь, любому было бы обидно.

Да и в принципе Дерипаска прекрасно знал и о книге Рыбки, и о ее видео в Инстаграме. Но что ему скрывать? Наоборот, скорее, разведенный и измученный олигарх, а еще будь здоров, имеется мужская сила. Но об этом не знал Приходько. Я сильно сомневаюсь, что правительство делает мониторинг Инстраграмов девочек с пониженной социальной ответственностью (зря на самом деле, если не делают), тем более ни в книге, ни в Инстаграме фамилии Приходько нет. Полагаю, что Рыбка ее и не знала.

Так вот историю на тот момент вице-премьер узнал от Навального. Ну и предъявил Дерипаске. Тот и задергался, начал совершенно не по-мужски себя вести, вы слышали все переговоры.

Конечно, было от чего задергаться и Дерипаске, и Приходько. Ну то, что последнего жена сковородкой огреет, это не самое страшное. Приходько был еще у Ельцина помощником по внешней политике. И известно, что с Дерипаской они обсуждали Манафорта. Грубо говоря, Приходько у Дерипаски одной из точек влияния на Западе, в том числе в США. Рыбка же просто спалила контроля. Приходько стал токсичен и не только для Дерипаски. Я думаю, что он ни на одной яхте был.

Дерипаске Рыбка абсолютно ничего плохого не сделала. Но ситуация стала такой, что не действовать ему было уже нельзя. Он начал действовать уж как умеет, другого Дерипаски у нас для вас нет. Я же говорю, у меня огромный вопрос, как Дерипаска заработал деньги. Знать о видео с Приходько, книга ладно, там хоть фамилии нету, и ничего не предпринять по-тихому, когда было можно. Видимо, ему совсем голову снесло и ему хотелось показать себя молодым девочкам-инстаграмершам с сочной Рыбкой. Другого объяснения у меня нет.

Это та самая история, когда погорели на женщинах. Судя по всему, не только Дерипаска и Приходько. Не надо искать конспирологию там, где ее нет. Такое заказать сложно... Глупость же собственная всегда более эффективно тебя уничтожает, чем чужой заказ.

Ну а что касается прослушек, то Дерипаска это не мы с вами, там фактически есть личная спецслужба. Поэтому вероятность прослушивания со стороны даже органов существенно ниже, чем слив со стороны своих. И опять же причина - женщина. И Рыбка не зря ходила на тренинги. Общаться она умела не только с Дерипаской, но и с мужиками из его окружения.

Незыгарь:



Выступление Навального подтвердило - операция против Дерипаски готовилась долго, тщательно, и надлежащим образом финансировалась.

Организовать прослушку в защищенном офисе под силу не каждому.

Сложной, технологичная и дорогостоящей была вообще вся операция с Рыбкой.

Олег Кашин:

Незыгарь пишет, что Дерипаску кто-то мочит (Потанин?) при участии депутата Толмачева и политолога Минченко. То есть вот так хватать Рыбку в аэропорту и свалить это на Дерипаску - почему нет. Тем более что когда прошлый раз Навальный (в 2010) мочил Дерипаску, тоже были слухи, что за этим стоит Потанин.

Сергей Минаев:

Пост из серии «следим за руками и учимся проводить болезненные pr- комбинации».



Навальный достаточно давно не заморачивается объяснением перед аудиторией принципов своих расследований. Откуда получена информация?

- Ну, из открытых источников, любой может найти. Или «случайно наткнулись в Инстаграме».



Но в кейсе Дерипаска - Рыбка, Алексей Анатольевич даже такой пургой утруждаться не стал. Ссылки на запись «просто прислали».



Очевидно, что под «расследованием» Навальный маскирует то, что он просто главный медиатор комбинации против Дерипаски.<...>



Кто слушал? Зачем? Это станет понятно в ближайшее время. Войну олигархов в условиях ограниченного доступа к ресурсам можно считать открытой.

Мария Баронова:

Мне все же казалось, что разговоры писать умеет у нас ровно одна (ну точнее не одна, но одного типа) организация. И как мы знаем из колонки Олега Владимировича К. нынче все вокруг государство. И эта часть государства не станет, как мне кажется, обслуживать Потанина. Хотя могу ошибаться.

Между тем, широко обсуждается вопрос, является ли Рыбка политической заключённой.

Виктор Шендерович:

Мне кажется довольно очевидным, что Анастасию Вашукевич следует немедленно включить в список политических заключенных. Рыбка она или птичка, проститутка или святая, не имеет в данном случае никакого значения.

Вашукевич арестована по очевидно политическим мотивам. Государство преследует ее за вещи, очевидно не имеющие никакого отношения к формальному обвинению.

За вовлечение в проституцию в России можно сажать главных редакторов газет с миллионным тиражом - газет, заполненных соответствующими объявлениями о приеме на работу в «досуговые» центры. За это можно сажать половину ментов и знатную часть руководства страны, начиная, к примеру, с бывшего "селигерского" руководства (девушки, вышедшие их тех палаток в палаты общественные, конвертировали свои способности гораздо круче незатейливой Рыбки и сегодня учат нас морали).

А Анастасию Вашукевич, прикрывшись дешевой уголовной статьей, показательно прессуют сегодня, чтобы всему прочему «эскорту» (сексуальному и всякому другому) было неповадно открывать рот про начальство, выбалтывать тайны российской политической и сросшейся с ней насмерть «бизнесовой» элиты, рассказывать нам об их яхтах, особняках, счетах, разговорах, повадках…

Начальство разозлено не на шутку, а сомневаться в их моральном облике и готовности к совершению тяжелых беззаконий под видом исполнения закона - у нас нет никаких оснований. Поэтому (вне зависимости от ее первоначальных намерений и предшествующей биографии) Анастасия Вашукевич сегодня – политический заключенный.

И добиваться ее освобождения – наша прямая обязанность.

Отдельно хочу обратиться к Алексею Навальному - именно он сделал Анастасию фигурой поневоле политической. И как мне кажется, должен быть первым среди тех, кто будет добиваться справедливости для нее.

Игорь Эйдман:

Проститутка Настя Рыбка в тысячу раз честнее и моральней тех, кто ее преследует. По сравнению со всеми этими миллиардерами и чиновниками с большой дороги, типа Дерипаски и Приходько, она сойдет за образец целомудрия и благочестия.

Рыбка - просто несчастная затравленная проститутка, а они (вся эта российская "элита") - жестокие бандиты, ненасытные воры, хладнокровные убийцы. У них есть деньги и власть, а значит они неприкасаемы и могут все. Она всего лишь слабая женщина, которую как сумку с купленной в супермаркете едой запихивают в корзину на колесиках и везут в тюрьму. Ее прессуют жестокие и злые мужчины-проститутки, которые хотят успеть, прямо по известной поговорке, и Рыбку съесть и на путинский ... сесть.

Дело Насти абсолютно политически мотивировано. Вся ее вина в том, что она приподняла завесу тайны над "трудами и днями" кремлевско-рублевских небожителей, за которой оказалась срамная нагота дешевого гопнического жлобья. Нищую проститутку пытаются закатать в тюрьму похабнейшие политические ляди. Дорогой Мемориал, признай Настю политзаключенной!

Аркадий Бабченко:

А какие политические лозунги выдвигала Настя Рыбка?

Я просто читаю сейчас вал постов о том, как в среде российского либерализма восходит новая звезда политузников Настя Рыбка - и немножко так недоумеваю, конечно.

"Политический заключённый — лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, а также направленное на принудительное лечение в психиатрическую больницу, в деле которого присутствует явная политическая составляющая, например, оппозиция действующей власти".

Беспредел? Да. Бандитизм? Да. Похищение человека в транзитной зоне? Да. Неправедно осужденная? Да. Должна быть отпущена, по крайней мере по этим обвинениям? Безусловно.

Но явная политическая составляющая-то у неё в чем?

Была бы просто эскорт-герл, её и вправду было бы жалко. Мне вот на её профессию совершенно плевать. Хоть проститутка, хоть сантехник. Без разницы. Но девочка откровенно хотела влезть в схему "без меня пилят". Хотела яхт и миллионов. Из денег, украденных у страны. Дерипаска пилит страну напрямую. А она хотела отпилить кусок от Дерипаски. Вы ж все время говорите, что "это не их деньги, это наши деньги". Ну, вот, она хотела отпилить часть ваших денег. Украденных у вас же. Тот же самый распил страны. Только через посредника.

Узник совести? Серьезно?

В день десятилетия убийства другой Насти - Бабуровой?

И вы хотите их поставить на одну ступень?

Даниил Константинов:

Считать ли Алекса Лесли и Настю Рыбку политзаключенными?

Думаю, нет. Политзаключенный, если обобщить разные подходы и определения, это все-таки тот, кого преследуют по явно политическим мотивам, либо в деле которого есть серьезная политическая составляющая.

Есть ли такая составляющая в деле против Лесли и Рыбки? Есть, конечно, но незначительная. Главным мотивом во всей этой истории выступает, на мой взгляд, месть Дерипаски за то, что с ним так обошлись и публично его унизили. А месть - это личный мотив.

Дерипаска демонстративно "наказывает", "карает" тех, кто посмел покуситься на тайны его личной жизни, если это можно так назвать. На его яхты, на его попойки со шлюхами и вице-премьерами, на анальный секс, который так подробно описан в книге Рыбки.

Да, государство здесь выступает его орудием, служит ему. Ну, а чего здесь нового!? Российское государство как раз-таки и и служит ему и таким как он, обеспечивает их интересы. Спасает во время кризисов, спасает от санкций. Это их государство. Их личное. Так было, есть и будет, если ничего не изменится.

Но само государство (или, ОК, правящий режим) вовсе не заинтересованы в преследовании Лесли и Рыбки. Нет в этом серьезного политического мотива. Что!? На яхте был Приходько!? Кого вы этим удивите!? Что!? Обсуждали Манафорта, вмешательство в американские выборы!? Да кто этого стесняется!? Напротив, они бравируют тем, что могут вмешиваться куда угодно и где угодно. Этим никого не удивишь.

Только наивные Лесли с Рыбкой, считающие себя, конечно, гениальными, пытаются играть в политические игры, истошно выкрикивая сквозь тайские и российские решетки что-то про выборы, Дерипаску, американцев, Трампа, Навального. Но по-настоящему нужны они только тому, кого так жестко обнажили в паблике - Дерипаске.

Не думаю, что они являются подлинными политзеками. И не хотел бы, чтобы этот статус им присваивался так легко. Не хочется мешать их проституцию (то есть сексом за деньги), а именно этим занималась Настя Рыбка на яхте у Дерипаски, о чем прямо написала в своей книге, с реальной политической борьбой, с реальными жертвами, с реальными политзеками.

Станислав Яковлев:

Во-первых, в случае с Лесли и Рыбкой мы имеем дело с довольно гнусной и стремной сектой.



Во-вторых, секта эта занималась вовсе не только «эскорт-услугами», но организацией проституции.



В-третьих, заявление на лидеров этой секты написала их ближайшая подруга и сподвижница «Травка».



То есть в этой истории, на самом деле, очень много сугубо криминальных мотивов, и очень мало - жертвенных, не говоря уже о героических.<...>



Если у «Мемориала» политзеки кончились и защищать больше некого, то предлагаю ещё на одного прекрасного персонажа обратить внимание - издатель журнала «Флирт» намедни с кичи откинулся, а ведь три года в лагерях баланду хлебал, узник совести.



То есть за его свободу бороться уже поздновато, но надо - за реабилитацию теперь, пронзительные заявления в ЕСПЧ и все такое прочее.

Олег Пшеничный:

Выскажу личное мнение, могущее не совпадать с мнением ни одной из редакций.

Для начала необходимая оговорка: нельзя и в общем преступно человека сажать и преследовать лишь за то, что он подонок. Это банальность, но вынужден ее сначала высказать.

Так вот, Анастасия Вашукевич, ее этот хмыреныш-подельник и всё их окружение - настоящие подонки, в этом нет никаких особенных эмоций, это просто научно-зоологическая констатация.

Сердобольные доброжелатели в хитром изгибе умствования сами их сексуальные девиации и весь этот похабный бизнес имеют досуг представлять чуть ли не как индульгенцию - мол, лицемеры и ханжи презирают деятелей «секс-бизнеса». Но в данном случае «секс-бизнес» лишь вторичный половой признак их общего подонства и моральной инвалидности.

Хоть бы они и на заводе работали фрезеровщиками, или в научном институте.

Это люди по всем своим делам и поступкам - люди с полностью ампутированными человеческими установками на самом элементарном уровне. Только животные рефлексы, выбрасывание в нужном направлении чернильных пятен, вытягивание ложноножек по направлению к корму, мимикрия при залеганий под лесную колоду.

Легко могу себе представить любое преступление, в котором они бы с удовольствием приняли участие, если бы им была гарантирована выгода и безопасность (как это было в случае, например с фээсбешно-габреляновской провокацией в конторе Навального).

И фразы типа «жалко девочку» - как раз и есть диванное «белое пальто», а трезвая констатация, что это за публика - не белое пальто и не морализаторство, а обычное различение цветовой гаммы - где белое, где синее, а где «цвет детской неожиданности». Господа, имейте же достаточно обоняния, чтобы чувствовать запах.

Но ещё раз - если «могут», не значит «сделали», и ещё раз - за подонство не сажают.

Но вот мнение такое есть.

Однако об этом же пишет Олег Кашин в колонке на Republic (полный текст доступен только подписчикам):

Возможно (и очень похоже), задержание в аэропорту и уголовное дело – это личная месть бывшего любовника за то, что и как говорила публично и писала о нем Рыбка. Но в этой личной мести участвуют российские суды и прокуратура, именно они не стесняются брать на себя ответственность за преследование Рыбки. Никакого Дерипаски в этом сюжете уже нет – есть государство. И, какой бы ни была его мотивация – коррупционной или, как считает Шендерович, политической (показать любовницам других высокопоставленных мужчин, что не нужно быть такими болтливыми), значение имеет прежде всего это: Рыбку преследует государство, и преследует совсем не за «вовлечение в проституцию». Такое преследование дает самые весомые основания считать ее политической заключенной абсолютно всерьез.

А вот Иван Давыдов рассуждает на The Insider:

Ее вина даже не в том, что она написала книжку о совместном отдыхе на яхте с неким олигархом «Русланом». И не в том, что в «Руслане» светские сплетницы сразу же опознали Дерипаску, почирикали и забыли. Вина ее только в том, что оппозиционный политик, на выступления которого влиятельные люди реагируют нервно, рассмотрел на сделанных ею снимках лицо вице-премьера правительства Российской федерации. То есть она вообще ни при чем, но её фото и записям помимо её воли придали политическое измерение.

Алхас Абгаджава:

Всего пару слов о Рыбке. Тем, кто говорит, что Навальный обязан ей что-то. Тем, кто говорит, что все не просто так, и вообще всем. Как вы думаете, ее бренное тело еще было бы живым, если бы не та огласка, которая поднялась из-за расследования ФБК? Сколько ее коллег по цеху убивают за меньшее, да и просто так. Нравится или не нравится эта профессия, к безопасным ее точно не отнесешь. И для нее (Рыбки) еще ничего не закончилось.

Владислав Иноземцев:

Настя Рыбка в российской тюрьме, а Олег Дерипаска в Давосе. Почему-то мне кажется, что правильнее было бы им поменяться местами...

Впрочем, в Давос Дерипаска как раз ехать раздумал.

Кирилл Лятс:

Больше я не буду на Давосе,

Ты меня не спрашивай о нем.

На Байкале или же на Плесе

Мы с Приходько выпьем и споем.

Что Давос?! Какая-то там горка!

Были круче в жизненном пути.

Водка, бабы, черная икорка -

Здесь такое что ли не найти?!

Здесь для всех я труженик, страдалец,

Каждый мне помочь ужасно рад.

Там - откусят все, не только палец,

А еще устроят гей-парад.