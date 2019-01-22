Россияне доверяют общественным институтам и СМИ меньше всех

Россияне по уровню доверия большинству институтов находятся на последнем месте в мире. Это следует из ежегодного аналитического доклада американской компании Edelman, в котором оценивается уровень доверия граждан к различным институтам. Единственное исключение — доверие к правительству, оно находится на уровне 34 процентов, но и это на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Средний показатель доверия к институтам в мире находится на уровне 52 процентов и постепенно растет. В России этот показатель составляет 29 процентов и заметно снижается (год назад было 36 процентов).

Россия находится в конце рейтинга в большинстве разделов доклада. Так общественным организациям доверяет менее четверти россиян, а российским предпринимателям - треть опрошенных. В Китае эти показатели составляют 74 и 80 процентов соответственно, а в Великобритании — 47 и 44 процента.

Россия также занимает последнее место по уровню доверия к средствам массовой информации. К сообщениям СМИ прислушивается только каждый четвертый житель страны, что почти вдвое меньше, чем по миру (47 процентов).

Наибольшее подозрение у россиян вызывают неправительственные организации, отмечается в докладе.

В целом же исследование выявило, что более чем кому-либо люди доверяют своим работодателям. Так ответили 75 процентов респондентов.

В ежегодном исследовании американской компании Edelman приняли участие 33 тысячи жителей 28 стран.